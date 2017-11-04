خصصت اليابان وحدة كاملة من النساء من أجل أن توفر الحماية للشخصيات النسائية ذات الأهمية القصوى، والتي من المقرر أن تزور البلاد خلال الفترة المقبلة، ومن بينها “ميلانيا”، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.بحسب شبكة “CNN”

وذكرت أن الوحدة المكلفة بحماية ميلانيا تم تجهيزها للألعاب الأولمبية الصيفية 2020، التي ستعقد في طوكيو.

وقامت الوحدة بممارسة تدريبات السلامة في مظاهرة مفتعلة أمس الجمعة. واخترن لباساً أنيقاً، حيث ارتدين أطقماً سوداً، بدلاً من لباس مكافحة الشغب أو دروع الجسم.

وقال الضابط المسؤول عن الخطة الأمنية: “لقد اخترنا نظرة أكثر ازدهاراً تناسب هذه المناسبة”.

وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ميناء بيرل هاربور الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني والنصب التذكاري للسفينة الأميركية أريزونا التي هاجمتها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتأتي زيارة ترامب قبل جولته الآسيوية التي ستكون أطول جولة يقوم بها رئيس أميركي لآسيا منذ أكثر من ربع قرن، والتي سيسعى ترامب خلالها للضغط على كوريا الشمالية بهدف نزع فتيل أزمة نووية.

وستشمل جولة ترامب اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين وتستمر حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.