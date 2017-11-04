أكد الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأمير متعب بن عبدالله رهن الاعتقال منذ صباح السبت، وذلك تعليقا على الأمر الملكي الذي صدر مساء اليوم بإعفاء الأمير المذكور من منصبه كوزير للحرس الوطني.

وقال “رفعت” في تغريدة دونها بصفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “#متعب_بن_عبد_الله معتقل منذ صباح اليوم ويبدو إعلان #محمد_بن_سلمان ملكا على #السعودية الذي قضى اسبوع في #الإمارات بزيارة سرية لترتيبه اقترب”

#متعب_بن_عبد_الله معتقل منذ صباح اليوم ويبدو إعلان #محمد_بن_سلمان ملكا على #السعودية الذي قضى اسبوع في #الإمارات بزيارة سرية لترتيبه اقترب — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 4, 2017

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن الأمير متعب قد تعرض لنفس سيناريو الأمير محمد بن نايف.

تم منذ قليل في #السعودية إعفاء متعب بن عبدالله أخر عقبة بطريق #محمد_بن_سلمان وأنباء عن اعتقاله بسيناريو مشابه لما حدث مع #محمد_بن_نايف — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 4, 2017

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية طالت مناصب مهمة في المملكة، أبرزها وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عيّن الملك السعودي الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا لمتعب.

ومن بين القرارات أيضا، إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد.

وقام بترقية اللواء البحري الركن، فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وعينه قائدا للقوات البحرية، خلفا للسلطان.

ومنذ تولي الملك سلمان الحكم، سعى للتخلص من كل بقايا نظام عبد الله، وكان خالد التويجري، أول الضحايا، وجرى استبداله بالأمير الشاب محمد بن سلمان الذي أصبح في الوقت نفسه أصغر وزير دفاع في العالم، وعمد سلمان إلى تثبيت شقيقه الأمير مقرن وليا للعهد، ووضع ابن أخيه محمد بن نايف، نائبا لولي العهد.

وبعد تعيين محمد بن سلمان نائبا لولي للعهد حاول محمد بن زايد دعمه بكل قوة نكاية في محمد بن نايف الذي كان على خلاف معه، لكنه نصح ابن سلمان بضرورة إنهاء حكم الوهابية في المملكة، والسعي لإقامة علاقات دافئة مع إسرائيل، ووعده محمد بن زايد بفتح قناة تواصل مباشرة مع واشنطن.

ومن هنا أطلق محمد بن سلمان أكبر برنامج للخصخصة في السعودية، وسعى لدفع الأموال من أجل تحسين صورته أمام الجمهور الغربي، وجرت عدة مقابلات مع الصحف والمجلات العالمية كان أبرزها الإيكونوميست والنيويورك تايمز.

وزاد سطوع نجم “ابن سلمان” بعد الإطاحة بمحمد بن نايف ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ولم يبقى بينه وبين كرسي العرش سوى خطوة واحدة (هي وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله) وها هو اليوم قد تخطى هذه العقبة أيضا وأرسل “متعب” إلى جوار “ابن نايف” ويفصله الآن عن اعتلاء كرسي الحكم بيان الإعلان من والده الملك سلمان والذي أعد مسبقا.