أبدى المستشار في الديوان الملكي السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ, فرحة عارمة بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال اعمال ومسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية تحت حجة “مكافحة الفساد” ضمن اللجنة التي شكلها الملك سلمان بن عبد العزيز تحت مسمى “لجنة مكافحة الفساد”.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال آل الشيخ شامتا (ليلة الأحد .. لن ينجو أحد).

#الملك_يحارب_الفساد

ليلة الأحد .. لن ينجو أحد. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) November 4, 2017

ولاقت تغريدة آل الشيخ سخرية بعض النشطاء الذين تفاعلوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسب ما رصدت “وطن”..

انتبه لنفسك وامنعني من توزيع دراهمنا للاعبين مصر او المغرب ولا ترا بتلحقهم 😤😤😤 — كلمات (@aselll35) November 4, 2017

خليه ياخذني معه للمغرب 😢 — جسار (@Gssar0) November 4, 2017

وطالت حملة الاعتقالات الواسعة عشرات الأمراء والوزراء ورجال الاعمال أبرزهم الأمير الوليد بن طلال ومالك مجموعة قنوات “إم بي سي” وليد الابراهيم ورجل الاعمال السعودي الشهير صالح كامل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.

وقالت قناة “العربية” الإخبارية التي تنتمي لمجموعة “إم بي سي” :”إن حملة الاعتقالات طالت عشر أمراء وعشرات الوزراء السابقين، لكنها لم توضح إن كان وليد الإبراهيم بين من تم توقيفهم.

وكان‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.