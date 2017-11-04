أبدى المستشار في السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ, فرحة عارمة بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات ضد أمراء ووزراء ورجال اعمال ومسؤولين كبار في المملكة العربية تحت حجة “مكافحة الفساد” ضمن اللجنة التي شكلها بن عبد العزيز تحت مسمى “”.

 

وفي تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال آل الشيخ شامتا (ليلة الأحد .. لن ينجو أحد).

ولاقت تغريدة آل الشيخ سخرية بعض النشطاء الذين تفاعلوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسب ما رصدت “وطن”..

 

وطالت حملة الاعتقالات الواسعة عشرات الأمراء والوزراء ورجال الاعمال أبرزهم الأمير ومالك مجموعة قنوات “” وليد الابراهيم ورجل الاعمال السعودي الشهير .

 

وكان ولي العهد السعودي الأمير قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.

 

وقالت قناة “العربية” الإخبارية التي تنتمي لمجموعة “إم بي سي” :”إن حملة الاعتقالات طالت عشر أمراء وعشرات الوزراء السابقين، لكنها لم توضح إن كان وليد الإبراهيم بين من تم توقيفهم.

 

وكان‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.