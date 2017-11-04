فاجأت النجمة العالمية “إيما واتسون” محبيها بالتحدث عن مشاركتها بموقع مثير جدًا خاص بالمتعة الجنسية، وهو الأمر الذي الذي أثار صدمة متابعيها.

وكشفت “واتسون” عن أنها تفضل موقع يستخدم الأبحاث العلمية لإعطاء المشتركين نظرة على الطرق المختلفة التي تصل بها النساء الى المتعة الجنسية.

وتقوم الدراسات العلمية الموجودة بالموقع بالمساعدة في “إزالة الغموض” من أجل الوصول للنشوة الجنسية ومساعدة النساء على تحقيق المتعة بطرق مختلفة.

لكن الوصول إلى هذا النوع من المعلومات الرائدة لا تأتي مجاناً، فالموقع يتطلب رسوم اشتراك تصل إلى 29 دولاراً أمريكياً.