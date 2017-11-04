أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بصدور أمر ملكي مساء السبت، يقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه وتعيين خالد بن عياف بدلا منه.

وبذلك عمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ازالة آخر العقبات أمامه لتولي العرش السعودي بإزالة أمير قوي يتولى قيادة الحرس الوطني القادر على الإنقلاب عليه. لكن لا يعرف ان كان هذا القرار سيمر مرور الكرام وخصوصا أن قيادات الحرس الوطني من الضباط تضم أمراء من آل سعود مهمشين وولاءهم الفعلي للأمير متعب بن عبدالله الذي تم عزله.

وكذلك صدرت عدة أوامر ملكية تبدو أنها خطوة تمهيدية لإعلان محمد بن سلمان ملكا جديدا للسعودية.

ـ أمر ملكي بإعفاء عادل فقيه وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط .

ـ ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.

ـ أمر ملكي سعودي يقضي بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.

ـ استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات.

ـ أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد.

وتوالت الانباء وردود الفعل على موقع تويتر حول قرار عزل الأمير متعب بن عبدالله

#متعب_بن_عبد_الله معتقل منذ صباح اليوم ويبدو إعلان #محمد_بن_سلمان ملكا على #السعودية الذي قضى اسبوع في #الإمارات بزيارة سرية لترتيبه اقترب — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 4, 2017