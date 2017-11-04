نجحت مصالح الدرك الوطني الجزائريّ بمدينة “البليدة”، من تحرير فتاة تبلغ من العمر (23 عاماً)، بعد اختطافها واغتصابها في منطقةٍ جبلية من قِبَل 5 أشخاص.

وأفيدَ ان الفتاة اختطفت تحت التهديد السلاح الأبيض بمنطقة “فروخة”، وحولها الخاطفون الخمسة لإحدى المناطق الجبلية واغتصبوها.

وقالت صحيفة “النهار” الجزئارية، إن مصالح الدرك خصصت أكثر من 100 دركي، للبحث عن الفتاة، إلى أنْ تمّ العثور عليها بعد ساعات من تمشيط المنطقة، وقد وُجِدَت الفتاة في حالة نفسية سيئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصالح الدرك الوطني الجزائريّ لا زالت تبحث عن المشتبه فيهم الخمسة بعدما تم التعرف عليهم.