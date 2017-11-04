استكمالاً لحلقات الإعتقال التي شنت السبت اعتقلت الأجهزة الأمنية في السعودية، ليلة السبت/الأحد، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتهم فساد طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين والحاليين في السعودية.

والأمير تركي هو شقيق الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الذي تم عزله واعتقاله هو أيضاً. وتركي ومتعب هما ابناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود.

وقالت حسابات إخبارية على مواقع التواصل إن توقيف الأمير تركي بن عبدالله والذي ذكرت الأحرف الأولى من اسمه ولقبه جاء بسبب تهم فساد محلية ودولية بينها قطار الرياض”

وكتب حساب “أخبار السعودية” على موقع تويتر: عاجل.. خاص: الان.. يتم ايقاف الأمير ت ع ع أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها #قطار_الرياض.. #الملك_يحارب_الفساد “.

وكعادة السلطات السعودية لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤكد أسباب الإعتقال وكامل الأسماء التي طالتها حملة الاعتقالات التي بدأت فور إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح يتحكم بكل فصائل الدولة اقتصادياً وسياسياً وأمنيا.

والأمير تركي هو أحد أبناء الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي توفي مطلع العام 2015 وخلفه أخوه الملك سلمان الذي أعفى الأمير تركي من منصبه وعين مكانه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان الأمير تركي قبل إعفائه يشغل منصب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات).

يشار إلى أن حملة الاعتقالات بتهم الفساد طالت الأمير متعب بن عبدالله، وهو شقيق الأمير تركي، وكان يشغل منصب وزير الحرس الوطني لحين إعفائه مساء السبت من منصبه وتوقيفه.

من هو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز

الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (21 أكتوبر 1972 -) كان أمير منطقة الرياض، وهو الابن السابع من أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

عَمل قائد السرب 92 المقاتل بجناح الطيران الثالث بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية على طائرة إف 15 المقاتلة.

قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين العلم الأحمر والأخضر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010

عمل في عدد من القواعد الجوية بالمملكة وشارك في حرب درع الجنوب وعدة تمارين جوية داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وحصل على دورة متقدمة في الاستخبارات الدفاعية العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

التحق بعدة دورات متقدمة للقوات الجوية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس لجنة تطوير ميادين القوات الجوية.

حصل على العديد من الأوسمة وشهادات الشكر داخليا وخارجيا في مجال عمله.

أسهم في دعم صندوق التكافل الخيري للقوات الجوية في قاعدة الملك عبدالعزيز ودعم الأنشطة الرياضية بالقوات الجوية.

مناصبه

بتاريخ 4 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 14 فبراير 2013 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير. وفي 14 مايو 2014 صدر أمر ملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي في يوم الخميس 9 (عدد) ربيع الآخر 1436 هـ بإعفائه من منصب أمير منطقة الرياض

شهاداته

خريج قاعدة وليامز الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

حاصل على دورة القيادة والأركان من كلية القيادة المشتركة في المملكة المتحدة.

ماجستير في العلوم العسكرية وماجستير في الدراسات الإستراتيجية بمرتبة الشرف من جامعة ويلز في بريطانيا[2].

في اواخر نوفمبر 2015 تم منحه شهادة الأستاذية الفخرية والرئاسة الفخرية لمركز الدراسات العربية من قبل رئيس جامعة اللغات والثقافة في بكين بالصين “تسوي شي ليانغ”.

أُسرته

والدته الأميرة تاضي بنت مشعان الجربا وليس له اخوة من الأشقاء

زوجاته

الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود