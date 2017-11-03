أثار تصنيف اللاعب السعودي ياسر القحطاني أسطورة نادي الهلال ضمن أفضل 50 أفضل 50 هداف في تاريخ منتخبات كرة القدم بالعالم، حماسة وفخر السعوديين بتويتر وخاصة عشاق “الهلال”.

ودشن السعوديون هاشتاغا حمل عنوان “#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا” احتفوا من خلاله بإنجاز “القحطاني” الجديد، وأشادوا بعطاء اللاعب السعودي المستمر الذي يفخر به أهل المملكة.

وتصدر الهاشتاغ الخاص بـ”القحطاني” قائمة أعلى الهاشتاغات المتداولة بالترند السعودي عبر تويتر، وترصد لكم (وطن) بعض تعليقات النشطاء وإشادتهم.

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا القائد وانجاز جديد حتى مع قل مشاركاته تاريخه يكفي لا يسعنى الى ان نردد قول الهلال وتصرخ الارض ياسر 💙 pic.twitter.com/jFGQDaQE8d — Ƴ.2Ơ♡ (@y20m10r8) November 3, 2017

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا

خلصنا من اشادات ومديح الفيفا والاتحاد الاسيوي لهذا وجاء دور الصحف العالميه الجميع اتفق ع اسطوريته 💚 pic.twitter.com/0Fw4uN3gjt — يوسف (@Yoseef__20) November 3, 2017

وأشار ناشط إلى أن “القحطاني” أردج بالقائمة بواقع 44 هدف من 87 مباراة لعبها مع المنتخب السعودي.

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا يأتي القحطاني بالقائمة بواقع 44 هدف من 87 مباراه لعبها مع المنتخب السعودي .. pic.twitter.com/9ULVkK3g1P — #حبايب_ياسر🏹 (@yasser_Y20_) November 3, 2017

وأعاد النشطاء تذكر إنجازات اللاعب السعودي ياسر القحطاني التي طالما أسعدت السعوديين.

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا

هذا ما يحدث عندما تمتلك تاريخ عظيم ، و رغم ذلك لا تتوقف و تمضي قدمًا لـ تحقيق المزيد .

ٰ

حتى و لو بعد 100 عام سـ يُقال :

ياسر مر من هنا ♥️ pic.twitter.com/3lgIQi4PCC — T H I A G O ★ (@Th7rb) November 3, 2017

الاسطوره الذي لن يتكرر في كرة القدم السعوديه والعربيه والاسيويه 💙

ياسر أسر القلوب ..💙 pic.twitter.com/KiUZns6mPg #ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا — محلل هلآلي#دياز (@hmo0d_sv) November 3, 2017

هل تعلم أنه في بطولة آسيا بإستراليا 2015 تم الترويج للبطولة بوضع صورة ياسر على إستيكرات رغم لم يشارك😊

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا pic.twitter.com/1cYylLFxlR — THAMER (@thamer90020) November 3, 2017

كما انتقد النشطاء محاربة النظام السعودي للاعب وأنه تم إنصافه من الخارج وهذا لم يحدث من دولته التي يقيم بها.

الصحف العالمية تنصفه

بالخليج يقلده المهاجمون

بالبحرين يضعونه بالمناهج

بالسعودية يخفون أرقامه ويحاربونه !

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا pic.twitter.com/cmCzLvpSWB — THAMER (@thamer90020) November 3, 2017

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا الانصاف لا يأتي للعظماء الا من الخارج | عظيم هذا الوقت منصف | pic.twitter.com/lB6qSUtgRY — بــنـــدر !! (@bander920) November 3, 2017

#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا

نعم نعم هذا ياسر نعم .. لاجديد الانصاف يأتي من "الخارج" pic.twitter.com/qxbsGEeIG5 — وليـــد🇸🇦 (@bb00bbtt) November 3, 2017

من هو ياسر القحطاني؟

وياسر سعيد القحطاني (مواليد 10 أكتوبر 1982) هو لاعب كرة قدم سعودي. يلعب حاليًا لنادي الهلال السعودي. حاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007.

لعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدف في مباراة المنتخب التونسي. وفي 20 أبريل 2012 أعلن ياسر اعتزاله اللعب الدولي بعد 100 مباراة دولية. ثم عاد في كأس الخليج 2013 وبعد البطولة أعتزل بشكل نهائي.

كانت بدايته الكروية كأغلب لاعبي كرة القدم في جميع دول العالم. إذ كانت بدايته مع فريق “نجوم العقربية” قبل أن ينضم إلى فريق “لوتو” للصالات المغلقة، وشارك في عدة دورات أقيمت في الأشهر الرمضانية في نادي الاتفاق ونادي القادسية.

وبرز وبشكل لافت في دورة شركة أرامكو والتي أقيمت في الظهران وبعدها بدأت تنهال عليه العروض من أندية المنطقة الشرقية وكان ناديي الاتفاق والقادسية أبرزهم للظفر بصفقة اللاعب.

ـ مسيرته الدولية

2002

كانت أول مشاركة دولية له في مباراة السعودية ومنتخب البحرين في 17 ديسمبر 2002، وفاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

كأس العرب الثامنة 2002: سجل ياسر هدفين في البطولة, وحقق المنتخب السعودي تلك البطولة التي برز فيها ياسر القحطاني بتسجيله أهداف التعادل مع منتخب اليمن.

2003

دورة كأس الخليج 2003: سجل ياسر ثلاث أهداف وساهم في تحقيق البطولة للمنتخب بتسجيله هدف على منتخب عمان وهدفين على منتخب اليمن.

2004

تصفيات التأهل لكأس آسيا 2004: سجل في التصفيات هدف في مرمى منتخب بوتان وشارك في تأهل المنتخب السعودي لكأس آسيا 2004

كأس آسيا 2004 : شارك ياسر القحطاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الصين، وسجل هدفان في مرمى منتخب تركمانستان، قدم المنتخب السعودي مستوى متواضع حيث توقف في الدور الأول والحصول على المركز الثالث.

2005

كأس دورة الألعاب الإسلامية 2005: شارك الكابتن ياسر القحطاني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى في عام 2005 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية جدة، الطائف، المدينة المنورة وقد توج المنتخب السعودي بطلا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى، وسجل ياسر في البطولة هدفان، هدف في منتخب الجزائر، وهدف في منتخب المغرب.

2006

تصفيات كأس العالم 2006 لقارة آسيا: سجل ياسر في التصفيات هدفين، هدف في مرمى منتخب اندونيسيا وهدف في مرمى منتخب كوريا الجنوبية،وساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2006 في ألمانيا.

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 في ألمانيا :سجل ياسر هدف في مرمى منتخب تونس وشارك مع باقي نجوم المنتخب السعودي بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2006 وصنف من أجمل الأهداف التي سجلت في تلك البطولة.

2007

تصفيات التأهل لكأس آسيا 2007: سجل في التصفيات 4 أهدف، 3 أهداف في مرمى منتخب الهند، وهدف في مرمى منتخب اليابان،وشارك في تأهل المنتخب السعودي لكأس آسيا 2007.

كأس آسيا 2007 :سجل ياسر في تلك البطولة 4 اهداف، هدف في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، هدف في مرمى منتخب اندونيسيا، هدف في مرمى منتخب أوزبكستان، هدف في مرمى منتخب اليابان.

في بداية مشاركة ياسر القحطاني مع المنتخب السعودي في عام 2007 أصبح قائد المنتخب السعودي واستلم شارة القيادة للمنتخب السعودي الأول، فوصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية وكان لياسر القحطاني دور كبير في قيادة الأخضر، لكنه خسر من منتخب العراق في المباراة النهائية، وحائز ياسر القحطاني على لقب هداف كأس آسيا لعام 2007 برصيد 4 أهداف.

دورة كأس الخليج 2007 : سجل ياسر ثلاثة أهداف, هدفين في مرمى منتخب البحرين، وهدف في مرمى منتخب العراق, وساهم بتأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي البطولة وخرج المنتخب السعودي من البطولة أمام المنتخب الإماراتي في نصف النهائي.

دورة الألعاب العربية الحادية عشرة 2007 :سجل هدف واحد فقط في مرمى منتخب مصر, وساهم في تحقيق المركز الثالث للمنتخب السعودي في تلك البطولة.

2009

دورة كأس الخليج 2009: في بطولة كأس الخليج 2009 التاسعة عشر حيث أقيمت في سلطنة عمان في مسقط سجل ياسر هدفين، هدف في مرمى منتخب اليمن، هدف في مرمى المنتخب الإماراتي، وصل المنتخب السعودي للمباراة النهائية حيث شارك ياسر القحطاني في المباراة النهائية مع منتخب عمان وانتهت بفوز منتخب عمان بالركلات الترجيحية (6-5) بعد تعادل الفريقين في زمن المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 0-0 وسجل ياسر القحطاني هدف واحد في الركلات الترجيحية.

2010

تصفيات كأس العالم لكرة القدم جنوب أفريقيا 2010: سجل ياسر القحطاني في التصفيات 3 أهداف، هدف أمام منتخب سنغافورة في الجولة الأولى، وهدفين في الجولة الثالثة أمام منتخب سوريا. لم ينجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 بعدما تعادل معه 2/2 في إياب الملحق الآسيوي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في المباراة التي جمعته مع منتخب البحرين.

2013

كأس الخليج العربي لكرة القدم 2013: قام فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي باستدعاء ياسر القحطاني بعد أن أعلن سابقا اعتزاله اللعب دوليا ، حيث كان قائد الفريق وشارك أساسيا في المباراة الأولى ضد المنتخب العراقي، لم يسجل القحطاني في تلك المباراة لكنه سجل في المباراة الثانية ضد المنتخب اليمني.

ولم يسجل في المباراة الثالثة ضد منتخب الكويت.

لو لم يأتي منه الا هذا الهدف لكفاه

هدف عالمي في اعظم محافل العالم..

فعلا سوبر قول 💚#ياسر_القحطاني_ضمن_ال50_عالميا pic.twitter.com/tzDgFiZ2wc — بسيّم | 18 Nov (@b__e22) November 3, 2017