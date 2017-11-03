تعطّل حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تويتر، الخميس بضع دقائق جرّاء خطأ ارتكبه موظف في هذه الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت شبكة تويتر أنه “في وقت سابق (الخميس)، تم تعطيل حساب دونالد ترامب ؛ بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف بالدعم الفني في تويتر في آخر يوم عمل له. نجري تحقيقا داخليا كاملا”.

وأضافت الشبكة أنّ حساب ترامب “انقطع خلال 11 دقيقة وعاد” بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أنّ هناك تحقيقاً داخلياً يجري، وأنه تم اتخاذ “الخطوات الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلاً”.

وفي الساعة السابعة (23.00 ت.غ)، قرأ زوار حساب ترامب على تويتر “عذراً، هذه الصفحة غير موجودة”.

واعتاد ترامب اعتراض الطريق أمام وسائل الإعلام التقليدية بالتغريد بكثافة على تويتر.

يشار إلى أن هناك أكثر من 41.7 مليون مشترك في الحساب الشخصي لترامب.