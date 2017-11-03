تداولت الصحف الكويتية الجمعة، أخبارا عن استعداد لجنة تحكيم برنامج “شاعر المليون” الذي يعرض على التليفزيون الرسمي الإماراتي للالتقاء بالشعراء في دولة الكويت ضمن المحطة الثانية من جولات الموسم الثامن.

وبمجرد انتشار الخبر بمواقع التواصل، طالب الكويتيون بمقاطعة هذا البرنامج الذي وصفوه بأنه تحول من برنامج شعري إلى أداة سياسية إماراتية تسعى لبث سموم الفتنة والشر في دول الخليج.

وبعد اختتام جولة “شاعر المليون” في الأردن، المسابقة اتجهت اليوم لفندق “جميرا” الكويتي لاختيار أبرز المتسابقين وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة إلى الأحد، وبعد ذلك ستنتقل للرياض فأبوظبي لاختتام الجولة.

وتساءل النشطاء حول المستفيد من زرع الفتن لدرجة أن يمول برنامج مثل هذا ببذخ.

من اللي يصرف ببذخ من اجل الطعن السياسي الخليجي الخليجي و القبلي القبلي .. من المستفيد من زرع الفتن ؟#مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت — د. تأزيم (@Samer_Q8) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

شعراء الكويت يقاطعون شاعر المليون ، كفو هذا العشم لان هالبرنامج راح يستغلونه في مايضر الخليج العربي #مقاطعه_شاعر_المليون_بالكويت — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وأكد آخرون أن البرنامج كانت بدايته جيدة، لكنه منذ الأزمة تحول من برنامج شعري يهتم بالشعر والشعراء إلى أداة سياسية لضرب الأخوة ببعضهم.. حسب وصفهم.

فعلا البرنامج تحول من برنامج شعري

يهتم بالشعر والشعراء الى اداه سياسيه

لضرب الاخوه ببعضهم 👌 #مقاطعه_شاعر_المليون_بالكويت — بدر المطيري (@Badr__al7ray9) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

أهداف البرنامج أهداف سياسية خبيثة لبث سموم الفتنة والشر في دول الخليج #مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت — سياسي الخليج (@PoliticalGulf) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

اذا فيك ذرة غاريه على بلدك قاطع شاعر المليون يغلطون علينا وعلى حكامنا وانت مدربي راسك لهم عشان فلوس قاطع #مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت — ·!¦(الرفيق سنافي)¦!· (@Alsnafeq8) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

السعودية الوجهة التالية والنهاية في أبو ظبي

وتتوجه لجنة تحكيم برنامج “شاعر المليون” للموسم الثامن، بعد جولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية للالتقاء بالشعراء في فندق الفيصلية بالرياض خلال الفترة من 11 حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وستختتم اللجنة جولاتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.في مسرح شاطئ الراحة.

نبذة عن مسابقة “شاعر المليون”

يذكر أن مسابقة “شاعر المليون” تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتُقام كل سنتين، بالتناوب مع مسابقة “أمير الشعراء” للشعر الفصيح.

وتبلغ قيمة جوائز “شاعر المليون” للفائزين الستة الأوائل 15 مليون و600 ألف درهم إماراتي (4.25 مليون دولار اميركي)، حيث يحصل صاحب المركز الأول والفائز بلقب “شاعر المليون” على خمسة ملايين درهم (1.36 مليزن دولار)، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على أربعة ملايين درهم(1.09 مليون دولار)، والثالث على ثلاثة ملايين درهم (820 الف دولار)، إضافة لمنح الفائز الرابع مليوني درهم (540 الف دولار)، والخامس مليون درهم إماراتي (270 الف دولار)، والسادس 600 ألف درهم إماراتي (163 الف دولار).