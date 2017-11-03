نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الأربعاء، مقطع فيديو لم ير النور سابقا لحفل زفاف حمزة نجل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، دون أن تحدد المكان أو التاريخ الدقيق لتسجيله.

وتعتبر هذه الصور أول وثيقة تنشر للرأي العام عن شكل حمزة بن لادن (28 عاما حاليا) بعد أن أصبح بالغا، فجميع الصور السابقة تعود إلى فترة طفولته.

وتظهر المقاطع نجل أسامة بن لادن مع مجموعة من الأشخاص جميعهم يتحدثون العربية، كما تُسمع في الفيديوهات أصوات أطفال يقومون بالرد على أسئلة تاريخية.

ونشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الأربعاء، 470 ألف ملف وجدت في جهاز الكمبيوتر، الذي صودر في مايو 2011 خلال المداهمة للمجمع، الذي كان أسامة بن لادن يختبئ فيه في أبوت أباد في باكستان.

واحتوى جهاز كمبيوتر صادرته القوات الأميركية الخاصة خلال عمليتها، على مجموعة شرائط مصورة تضمنت أفلام رسوم متحركة للأطفال وعدة أفلام من إنتاج هوليوود و3 أفلام وثائقية عن بن لادن نفسه.

وهذه رابع مجموعة من المواد، التي أُخذت من المجمع، الذي كان محاطا بجدران، حيث كان يعيش بن لادن وأسرته، والتي نشرتها الإدارة الأميركية منذ مايو 2015.