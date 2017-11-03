خَلَتْ تشكيلة منتخب البرتغال في لقائه المرتقب مع منتخب السعودية استعدادا لنهائيات كأس العالم المقامة العام المقبل بروسيا، من نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو سيحصل على راحة في مدريد، خلال هذه الفترة، استعدادا لمباراة قمة بين الريال وجاره أتلتيكو مدريد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم 18 من الشهر الجاري.

وتخوض السعودية معسكرا في البرتغال، تتخلله ثلاث مباريات ودية، أولها ضد لاتفيا في لقاء غير دولي، يوم الثلاثاء المقبل، ثم تلتقي مع البرتغال صاحبة الضيافة، بعدها بثلاثة أيام.

ويختتم المنتخب السعودي معسكره بمواجهة بلغاريا، يوم 13 من نفس الشهر.