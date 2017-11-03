لقي، نجل رئيس محكمة الاستئناف في مدينة “بني ملال” المغربية، مصرعه، وأصيب آخران في إطلاق نار بأحد المقاهي، في حي “كليز” بمدينة مراكش، مساء الخميس.

وأضافت مصادر موقع “اليوم24” المغربيّ، أن الضحية يبلغ من العمر 26 سنة، وهو طالب، سنة ثامنة، في كلية الطب والصيدلة. وقد جرت تصفيته على طريقة “المافيا”، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصيْن ملثمين، في حادث ترجح التحريات ارتباطه بتصفية حسابات شخصية.

وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على منفذي إطلاق النار في مراكش وهما شخصان، وذلك في مكان غير بعيد عن موقع الحادث.