كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية في تقرير لها عن نقل اثنين من حقول الغاز الإسرائيلية إلى شركات استثمار جديدة من بينها شركة مرتبطة بتمويل كويتي.

وبحسب القناة العاشرة فإنّ المستثمر الكويتي الذي يدعى “سعد علي الشويّب” هو اسم مشهور في مجال الطاقة في العالم العربي ومدير رفيع المستوى في صناديق وشركات طاقة مهمة مثل “غولف كرايو” ولديه مكاتب في سوريا والعراق، وكذلك شركة “إنرجي هاوس”.

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها “ستتعجبون إذا علمتم، أنّ تأثير الشويّب تدحرج أيضاً إلى حقلين مهمين في إسرائيل. فالخوف من الاحتكار في مجال الطاقة أدخل إلى آبار الغاز هنا شركة -أنرجين- اليونانية، التي اشترت بـ 150 مليون دولاراً حقوقاً في الحقلين”.

وأوضحت القناة العاشرة أنّ شركة “أنرجين” اليونانية من أجل تطوير الحقول وإخراج الغاز من الأعماق انضمت إلى صندوق دولي يسمى “كروجين كابيتال” والإثنان أساساً شركة بأسهم متساوية، 50% لكل واحد، سمّيت “أنرجين إسرائيل”.

وكُشفت العلاقة الكويتية عبر “كروجين كابيتال” ففي مجلس إدارة الصندوق يوجد سعد الشويب، وهذا الصندوق، حسب القناة العاشرة، جَمعَ في السابق أموالاً طائلة من جهتين أساسيتين: صندوق سي أن أو سي الصيني، ومن صندوق كاي آي إي وهو “شبكة استثمارات كويتية”.