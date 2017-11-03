شن النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي هجوما ساحقا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ناصحا إياه بعدم تجريب الكويتيين لا في السياسة ولا في النجاسة على حد قوله، مشيدا بسياسة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حل الأزمة الخليجية.

وقال “دشتي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الأمير محل ترحيب وتقدير كافة دول العالم ودائماً يشغل نفسة في أطفاء الحرائق التي يشعلها البعض قبل الأنشغال بأسبابها2″.

سمو الأمير محل ترحيب وتقدير كافة دول العالم ودائماً يشغل نفسة في أطفاء الحرائق التي يشعلها البعض قبل الأنشغال بأسبابها2 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موضحا إشادته السابقة في أمير الكويت قائلا: ” لا تميل نفسي إلي مدح الأحياء أو الزعماء لكن أحببت أن أوضح ذلك لحكام الأمارات وبخاصة محمد بن زايد منكر حسنه (والله يرحم الشيخ زايد)ياحيف”.

لا تميل نفسي إلي مدح الأحياء أو الزعماء لكن أحببت أن أوضح ذلك لحكام الأمارات وبخاصة محمد بن زايد منكر حسنه (والله يرحم الشيخ زايد)ياحيف 3 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

وتابع “دشتي” هجومه على حكام الإمارات قائلا: ” قبل أن تقطع الأمارات أنفها لتشوه وجهها بيدها وقبل أن تجر المنطقة إلي دروب قد تتعرج مساراتها! اقول لمحمد بن زايد كفوك تستقبل صحافي فاشل مبعد من الكويت ‘يوسف علاونه’ أجلكم الله وتصور معه دون أي أحترام لمشاعر أبناء الكويت ، والأدهى أن بن زايد يرفض أستقبال وفد كويتي شعبي لمناقشة موضوع اليمن وقطر! ماعملت باصلك يابن المرحوم الشيخ زايد الطيب”.

قبل أن تقطع الأمارات أنفها لتشوه وجهها بيدها وقبل أن تجر المنطقة إلي دروب قد تتعرج مساراتها! 4 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

لمشاعر أبناء الكويت ، والأدهى أن بن زايد يرفض أستقبال وفد كويتي شعبي لمناقشة موضوع اليمن وقطر! ماعملت باصلك يابن المرحوم الشيخ زايد الطيب 2 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

وواصل “دشتي” متحديا “ابن زايد” قائلا: ” بن زايد.. حلمك في أحتلال جزء من الأراضي اليمنية وضمها للأمارات وكذلك جزء من الأراضي العمانية حلم ابليس بالجنه وبعيد المنال ، وسينعكس سلباً على بقاء الأمارات وأستقرارها نصيحة خليك على وزارة السعادة و’معلاية'”.

بن زايد.. حلمك في أحتلال جزء من الأراضي اليمنية وضمها للأمارات وكذلك جزء من الأراضي العمانية 1 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

حلم ابليس بالجنه وبعيد المنال ، وسينعكس سلباً على بقاء الأمارات وأستقرارها نصيحة خليك على وزارة السعادة و'معلاية'2 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

وأردف قائلا: ” يا حكام الأمارات ‘العربية’ أطيب حكام وأطيب شعب هم الكويتيين لكن لا تجربوهم بالسياسة أو النجاسة ‘نصيحة'”.

يا حكام الأمارات 'العربية' أطيب حكام وأطيب شعب هم الكويتيين لكن لا تجربوهم بالسياسة أو النجاسة 'نصيحة'3 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

واختتم هجومه قائلا: ” اللي ما يحترم ”ربيعة” ما نحترمة..”.

اللي ما يحترم ''ربيعة'' ما نحترمة…👞 — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 2, 2017

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد استقبل بحفاوة منذ أيام الكاتب الأردني يوسف علاونة الذي سبق وأن طردته الكويت بعد أن وجه اهانات للشعب الكويتي وحكومته.