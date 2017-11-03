بعد صمتٍ طويلٍ أعقب الإعلان عن انفصالها، يبدو أن الفنانة ياسمين صبري قررت الخروج وطمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها.

وقالت ياسمين صبري في تغريدة لها عبر “تويتر”: “المهارة الأولى للبناء في الحياة هي القدرة على التكيف بسرعة، أما المهارة الثانية فهي كيفية قراءة الناس لمعرفة من المفيد لك أكثر.”

وانفصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن زوجها الذي ارتبطت به قبل أن تدخل الوسط الفني، بعد 5 سنوات من الزواج.

ولم تكن ياسمين صبري تتحدث عن زواجها لوسائل الإعلام، لكنها أكّدت في لقائها مؤخراً في برنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها متزوجة وأن زوجها يدعى محمد وتناديه “دودى” الا أنها لم تفصح عن أى تفاصيل اكثر من ذلك.

وخلال اللقاء، أطلقت ياسمين صبري مجموعةً من التصريحات المُفاجئة، والتي كان أبرزها الحديث عن تغيّر زوجها بعد 6 أشهر من الزواج، حيث زاد وزنه 20 كيلو، والسبب “طبيخي”، كما قالت.

وأشارت أيضاً إلى أنّ زوجها يعمل أكله بنفسه ويقوم بتجهيز الفطور لها.

في سياقٍ آخر، تستعد ياسمين لتصوير دورها في فيلم “الديزل” الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان حيث تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل “الأسطورة” رمضان قبل الماضي.