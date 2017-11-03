بعد أيام قليلة من صدور قرار من وزارة الثقافة والإعلام بالسعودية، يقصر عمل المذيعات في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الحكومية، على المواطنات السعوديات فقط، غادرت المذيعتان اليمنية منى الحسين والسورية بنان البيك، القناة السعودية.

وقدم مدير القناة التلفزيونية السعودية، الإعلامي خالد مدخلي، شكره للمذيعتين متمنيًا لهما التوفيق والسداد، دون أن يوضح إن كان رحيلهما، على صلة بقرار حظر تعيين مذيعات غير سعوديات في وظائف “مذيعات اللغة العربية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي أعلن عن تشكيل لجنة لاستقطاب المذيعات السعوديات وتدريبهن، برئاسة خالد البيتي، وعضوية كل من الدكتورة نوال الثنيان، طرفة عبدالرحمن، وفاطمة العنزي.