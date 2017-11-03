شنّ مغردون سعوديون هجوماً على الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد، المقرب من النظام السعودي، بعد سبه ومهاجمته للمطالبين بسحب كتاب إباحي أحدث ضجة كبيرة بالمملكة للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “الرذيلة”.

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ولاقت تغريدات “الحمد” هجوماً واسعاً وانتقاداً لاذعاً من قبل السعوديين الذين طالبوا بحفظ هويتهم الدينية والتصدي لمثل تلك النماذج، التي تدعو لنشر الفجور والفسق بدعوى التحرر والتقدمية عن طريق دس السم بالعسل.

اللبرنجي تركي الحمد له كتابات أقذر من كتاب بدرية ،،

ولذلك يدافع عن الإباحية بعد أن صدمته ردّة فعل المجتمع#الحمد_يتهم_السعوديين_بالرذيلة — الواعي (@wa3i_2020) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

لأن المجتمع رفض المجون والانحلال والفسوق فقد اتهمه هذا المسخ بالرذيلة!!

.

ألا سود الله وجهك @TurkiHAlhamad1

.#الحمد_يتهم_السعوديين_بالرذيلة pic.twitter.com/RLtU0VGXP1 — الــوَاثِــق ؛؛ (@alwathiq21) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وأشار نشطاء إلى أنه لا يمكن السكوت على تجاوزات تركي الحمد، موضحين أنه ينتظر منه كل شيء فقد أساء للرسول من قبل.

لايمكن التغاضي عن تجاوزات تركي الحمد او تجاهلها فقد سبق له ان تطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام #الحمد_يتهم_السعوديين_بالرذيله pic.twitter.com/EAdYW4t4Sw — نواف,ツ (@7_r89) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وعبر البعض من تخوفهم أن يصيبهم عذاب الله جميعا بسبب سكوتهم على مثل تلك الدعوات المنكرة.

#الحمد_يتهم_السعوديين_بالرذيلة

منذُ أن علت أصوات هؤلاء المرتزقة في الوطن ونحن لسنا بخير ، أخشى أن يعاقبنا الله بأسبابهم ويخسف بنا الأرض pic.twitter.com/uMD0Fzfpuq — مواطن (@kerestal1) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#الحمد_يتهم_السعوديين_بالرذيله

التم المنحوس على خايب الرجا

لا تنسون عبده خال صاحب أوسخ رواية في نظري ويكفيك ملخصها المكتوب خلف الرواية يعطيك انطباع عن فحوى الرواية .. ياخسارة ٤٥ ريال قسم بالله من مكتبة جرير اشتريتها

قال أدب قال هه pic.twitter.com/dSxtAmy3P5 — سامي الغامدي (@ss4650) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وانتقد النشطاء النظام السعودي الذي اعتقل العلماء والدعاة وترك هؤلاء ينشرون الفتنة والسموم في المجتمع لتفريغه من هويته الدينية.

#الحمد_يتّهم_السعوديين_بالرذيلة

ماوجد من يسكته فنحن متفرغون لحرب الصحوة الإسلامية❗

يريد مهاجمتنا قبل أن نفضح رواياته الجنسية الشايب العايب❗ pic.twitter.com/PVziY9JoHr — مغرد محتسب (@hosbah_tweet) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#الحمد_يتّهم_السعوديين_بالرذيلة

ـ لو دعت بدرية إلى الفضيلة ، لما رأيناهم يمجدونها وينعقون ، وسيتهمونها بالرجعية

هكذا هم ليبرالية العرب pic.twitter.com/y221yMLgUQ — العراب (@g_alarab) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أن مكتبة جرير، سحبت أول أمس الأربعاء، رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة ناصر القصبي بعد وضعها على رفوف كتب الأطفال، لما تتضمنه من محتوى غير لائق، وفقرات +18.

وانتقد مواطن عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المكتبة وقال: “كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟! أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح”.

وعقبت مكتبة جرير بتغريدة وقالت: “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا باسم “سحب كتاب بدرية الاباحي”، لينال ناصر القصبي نصيبًا من الهجوم والاستهجان.