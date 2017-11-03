شنّ مغردون سعوديون هجوماً على الكاتب السعودي الليبرالي ، المقرب من النظام السعودي، بعد سبه ومهاجمته للمطالبين بسحب كتاب إباحي أحدث ضجة كبيرة بالمملكة للكاتبة زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

 

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “”.

 

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.

ولاقت تغريدات “الحمد” هجوماً واسعاً وانتقاداً لاذعاً من قبل السعوديين الذين طالبوا بحفظ هويتهم الدينية والتصدي لمثل تلك النماذج، التي تدعو لنشر الفجور والفسق بدعوى التحرر والتقدمية عن طريق دس السم بالعسل.

وأشار نشطاء إلى أنه لا يمكن السكوت على تجاوزات تركي الحمد، موضحين أنه ينتظر منه كل شيء فقد أساء للرسول من قبل.

وعبر البعض من تخوفهم أن يصيبهم عذاب الله جميعا بسبب سكوتهم على مثل تلك الدعوات المنكرة.

وانتقد النشطاء النظام السعودي الذي اعتقل العلماء والدعاة وترك هؤلاء ينشرون الفتنة والسموم في المجتمع لتفريغه من هويته الدينية.

يذكر أن مكتبة جرير، سحبت أول أمس الأربعاء، رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة ناصر القصبي بعد وضعها على رفوف كتب الأطفال، لما تتضمنه من محتوى غير لائق، وفقرات +18.

 

وانتقد مواطن عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المكتبة وقال: “كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟! أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح”.

 

وعقبت مكتبة جرير بتغريدة وقالت: “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”.

 

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا باسم “سحب كتاب بدرية الاباحي”، لينال ناصر القصبي نصيبًا من الهجوم والاستهجان.