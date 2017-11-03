تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو صادم لأحد الأفراح في المملكة العربية السعودية، يظهر فيه شخص يتراقص ويتمايل كالنساء وسط ترحيب وتهليل الحضور.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن السعودي وهو يرقص على أنغام أغنية “هوى يا هوى” للفنان اللبناني فضل شاكر بحضور فرقة موسيقية متمايلا ومؤديا حركات أشبه بالنساء بلا خجل او حياء.

هل سيخرج لنا عاقل سعودي يستنكر هذه المسخرة وانعدام التربية التي بدأت تخرج للعلن أم كالعادة سيدافعون ويستهينون وطبعا الشتيمة لـ #قطر ؟😊 pic.twitter.com/25tBZl0ZaT — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

واستنكر النشطاء هذا المشهد الذي وصفوه بـ”المخجل”، والذي انتشر كثيرا وغيره من مظاهر الانفلات الأخلاقي ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وتعاليمه الدينية بحجة التحرر وبدعوى الانفتاح التي بدأها محمد ابن سلمان بالدعوة للعلمانية ورؤية 2030.

الله يذكرالسعودية وأهلهاالأولين بخيرأذكر ونا صغار نتابع مع والدينا البرامج الدينيةوقراءات آ آمةالحرم الشريف في تلفزيونهم الآن مسحت كل ذكرانا — بسم الله (@hussam79QR) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

هل هؤلاء مؤهلون لإنتاج جيل ينهض بدولة !!؟؟؟ اللهم لك الحمد ولَك السكر نسأل الله العفو والعافيه وبهم الهداية والصلاح آمين — 👽جنية قطرية🇶🇦 (@um7madf) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

بدايه رؤيتي ٢٠٣٠ — هداف القحطاني (@meemooooooomm) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى انه مع تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقية في السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث أكدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.