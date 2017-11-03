تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو صادم لأحد الأفراح في المملكة العربية ، يظهر فيه شخص يتراقص ويتمايل كالنساء وسط ترحيب وتهليل الحضور.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن السعودي وهو يرقص على أنغام أغنية “هوى يا هوى” للفنان اللبناني فضل شاكر بحضور فرقة موسيقية متمايلا ومؤديا حركات أشبه بالنساء بلا خجل او حياء.

واستنكر النشطاء هذا المشهد الذي وصفوه بـ”المخجل”، والذي انتشر كثيرا وغيره من مظاهر الانفلات الأخلاقي ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وتعاليمه الدينية بحجة التحرر وبدعوى الانفتاح التي بدأها محمد ابن سلمان بالدعوة للعلمانية ورؤية 2030.

 

يشار إلى انه مع تولي “” مقاليد الحكم الحقيقية في السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “” , حيث أكدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

 