قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة مرور 15 عاما على وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، أن الحزب سيواصل عمله في خدمة شعبه بكل حب.

ودون “أردوغان” عبر صفحته بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) بمناسبة مرور 15 عاما على حكم العدالة والتنمية ما نصه: “في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما جئنا خداما للشعب ولم نأتي أسيادا عليه”.

15 yıl önce bugün, “Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.” #MilleteHizmetYolunda15Yıl — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابع:”بعد 15 عاما مازال حزب العدالة والتنمية اليوم يعمل لأجل تركيا بنفس المحبة وبتوجيه الشعب”.

AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile, Türkiye için çalışmaya devam ediyor. #MilleteHizmetYolunda15Yıl — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي سياق آخر أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أماكن عديدة في العراق وسوريا تشكل بؤرا للإرهاب، مؤكدا أن بلاده في غنى عن أخذ الإذن لتحييد التهديدات الواردة من هناك.

وفي كلمة ألقاها في ولاية مانيسا (غرب)، أكد أردوغان عزم تركيا على تدمير جميع الأهداف الإرهابية بالقرب من حدودها، في حالة عدم قيام دول تمنح ملاذات للإرهابيين بتدميرها.

وتعهد الرئيس التركي بـ”محو” الإرهابيين من الخارطة في منطقتي سنجار وقنديل شمال العراق، موضحا أن قيام بلاده بحماية مواطنيها يقتضي شن عمليات ضد إرهابيين يتلقون تدريبا خارج الحدود ثم يعودون إلى تركيا لشن هجمات داخل أراضيها.

وذكر أردوغان أن تسعة من عناصر قوات الأمن التركية و55 من “إرهابيي” حزب العمال الكردستاني قتلوا، خلال اليومين الأخيرين في اشتباكات وقعت جنوب شرق البلاد، حيث تخوض الحكومة عمليات أمنية ضد نشطاء الحزب، مستخدمة طائرات مسيرة عادية ومقاتلات F-16.