علق الشيخ القطري سعود بن خالد آل ثاني على ما أكدته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية حول طلب البحرين لمساعدات خليجية لمواجهة انهيار عملتها بعد ان فقدت 75% من احتياطاتها، مؤكدا أنه بحكم ارتباطها بالمملكة العربية السعودية فإنها لن تعاني إلا إذا كانت السعودية أيضا تعاني.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أنا لا أثق بالإعلام “الأجنبي” كيف تعاني البحرين إقتصاديا وهي مقاطعة سعودية بحكم ذاتي ! لذلك لن تعاني إلا إذا عانت الرياض !!!”.

أنا لا أثق بالإعلام "الأجنبي" كيف تعاني البحرين إقتصادياوهي مقاطعة سعودية بحكم ذاتي ! لذلك لن تعاني إلا إذا عانت الرياض !!! pic.twitter.com/AhbSqTyj2W — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) November 1, 2017

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها معلومات تؤكد بأن مملكة البحرين طلبت من دولتين خليجيتين أو ثلاث، دعمًا ماليًا لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها بحيث لا تضطر إلى إعادة تقييم عملتها.

وقال التقرير الذي امتنعت دول خليجية بالإضافة إلى الولايات المتحدة التعليق عليه ، إن الموضوع قيد البحث وفي مراحله المبكرة، لكنه يتضمن قناعات بأن على البحرين أن تجري ضبطًا إضافيًا لأوضاعها المالية لكي يضمن الجميع أن المساعدات المطلوبة أعطت نتائجها المفترضة.

ونقلت “بلومبيرغ” عن نشرة البنك المركزي البحريني أن احتياطي الأجنبي البحريني انخفض منذ العام 2014 حوالي 75% ليصل في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 522 مليون دينار (1.39 مليار دولار). وقالت الوكالة إنه دون دعم خارجي، سيكون صعبًا على البحرين أن تحافظ على سعر ربط الدينار بالدولار عند سعر صرف للدولار يساوي 0.376 دينار.

وربما يفسر ذلك لماذا تتبع البحرين كلاً من السعودية وأبوظبي في الحصار الذي قادتاه على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، ففي الوقت الذي ظل صوت السعودية وأبوظبي هو الأعلى قبعت البحرين في الظل تجتر ما يقوله الكبار في مواجهة قطر، مع لعب أدوار ثانوية مساندة بين الفينة والأخرى، مثل اتهام قطر بإثارة اضطرابات داخلية في البحرين، وغيرها من التهم المجانية التي تطلقها البحرين، بينما يتم الترويج لها في إعلام السعودية وأبوظبي، الأمر الذي يرجح أن هذه الاتهامات التي تقولها البحرين ما هي إلا جزء من دور محدد لها سلفاً، وفقاً لمعطيات تحددها كل من السعودية وأبوظبي.