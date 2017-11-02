أجهشت الفنانة المصرية ليلى علوي بالبكاء، في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والدتها ،في آب/ أغسطس الماضي، حيث استذكرت بدايتها الفنية ،والدعم الذي كانت تقدمه لها والدتها.

وأطلت النجمة المصرية في برنامج “صالون أنوشكا” ،مع النجمتين يسرا والهام شاهين ،بعد غياب عن أي برامج تلفزيونية “احترامًا لفترة الحداد والعزلة ،التي اختارتها بعد وفاة والدتها”.

واعتذرت ليلي علوي للنجوم الحاضرين عن عدم قدرتها على الحديث عن والدتها، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها “كانت طفلة موهوبة من الصغر ،ووالديها كانا يهتمان بها”.

ولفتت إلى أنها “كانت تحلم بأن تكون مهندسة ميكانيك سيارات، وأن تمتلك ورشة متكاملة لإصلاح السيارات ،ولم تكن تحلم بالفن، وعندما دخلت معهد سينما اختارت قسم الديكور ،لكن القدر دفعها للعمل بالفن”.