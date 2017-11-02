في سلسلة الفتاوي والآراء التي تخرج من حين لآخر ولا تنتهي في مصر بغرض إشغال الناس عن قضاياهم الحقيقية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو للداعية السلفي مازن السرساوي، أثناء إلقائه لدرس من دروس الدين في إحدى المساجد، وكان موضوع الدرس عن “الزنا”.

وأفتى “السرساوي”، أن المذهب الشافعي أقر بجواز “زواج الأب من ابنته” في حالة أنها جاءت من حالة زنا، وقال نصا: “يجوز للأب في الشافعية أن يتزوج من إابنته إذا أعجبته لو جاءت من ماء زنا”، مضيفا “أهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة، ويعرفون قدرهم، ويحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم، فالشافعي ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا”.

وتابع: “مذهب الشافعي يرى أن ماء الزنا لا يحرم، لو واحد زنا بامرأة وحملت منه، يقولك إن هذا الماء غير محرم”.

واستطرد قائلا: “إذا أنجبت هذه المرأة التي زنا بها الرجل بنتا، الشافعية ترى أن هذا الماء غير محرم، يعنى ترى أن هذه البنت ليست إبنته، يعنى يجوز له نكاحها عادي”.