لا يكاد يمر يوم دون أن يثير أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية “الأفلان” جدلاً واسعاً، إلا ان هذه المرة أخذ بعداً خارجيا، بعدما زعم بأنه درس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في نفس الجامعة الألمانية “ليبزغ”.

ووفقا للفيديو الذي تداوله ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” ورصدته “وطن”، فقد صرح “ولد عباس” خلال لقائه مع قناة “الجزائرية وان” الخاصة قائلا: ” قريت أنا في ليبزغ في ألمانيا مع أنغيلا ميركل..قرينا في نفس الجامعة”.

وتحول تصريح “ولد عباس” إلى الفيديو الأكثر من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات ساخرة و مندهشة من التصريح الذي اُعتبر أن ولد عباس، المتعود على التصريحات المثيرة، تجاوز حدود “الخيال” الذي تعودوا منه عليه.

وقد اندهش المعلقون خاصة لـ”جرأة” أمين عام الحزب الحاكم (ولو اسميا) في الجزائر بالقول إنه درس مع ميركل في نفس الجامعة رغم أنها تصغره بعشرين سنة، فهو من مواليد 1934 و هي من مواليد 1954، أي أنه عندما كان من المفروض طالبا في الجامعة، كانت هي في أقصى تقدير تحبو!.

وقد أشار معلقون إلى أن “ميركل” درست فعلاً في جامعة “ليبزغ”، ولكنها درست وحاصلة على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية، بينما يقول ولد عباس إنه درس الطب وتخرج طبيباً عام 1964، وسبق أن صرح أنه “أقدم طبيب في الجزائر”.

الشهيد المجاهد ولد عباس (83 سنة) قالهم قريت مع أنجيلا ميركل (63 سنة) و الأخيرة ترد 😂 pic.twitter.com/pTtkJUxWYg — ᎯᎠᎬᏞ (@Adel_D_Z) November 2, 2017

#ولد_عباس قالهم قريت مع أنجيلا ميركل 😆

الجزائر سبيطار كبير تع مهابل كي الشعب كي المسؤولين وحد ما يصلح😶 — ABDOU 🔱DZ🔱 (@AADTB91) November 2, 2017

انا تاني قريت مع #أنجلينا_ميركل 😅😅

بكترت ماهم غير مهتمين للشعب وبعدهم عن الوطن يظنون اننا لانعرف تاريخهم

مسلمة الكذاب #جمال_ولد_عباس bâtard — الإنكليزي (@abz4z) November 2, 2017

هو اكبر منها بكثير الشايب العايب

وزيد لااعتقد واحده ناجحه مثل انجيلا تكون قرات مع واحد طحان كما ولد عباس — I D R I S (@sourinasse_576) November 2, 2017