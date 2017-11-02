سخر السياسي التونسي ورئيس “حزب تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي من السعودية الجديدة التي يخطط لها ولي العهد محمد بن سلمان، منتقدا الصورة العارية التي تضمنها الفيلم الدعائي لمشروع “نيوم” الذي أعلن عنه “ابن سلمان” مؤخرا.

وقاتل “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقاطع فيديو وصور للمشروع الجديد:” أربع صور من الفيلم الدعائي الجديد لمشروع نيوم تعطيكم فكرة عن رؤية محمد بن سلمان ل #السعودية الجديدة. جرأة غير مسبوقة في بلاد مكة والمدينة”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لو اعترض الشيخ السديس على هذه الرؤية التي يروج لها #مشروع_نيوم وقال إنها مخالفة للشرع وعادات الناس في #السعودية هل سيدمِّره محمد بن سلمان؟”.

لو اعترض الشيخ السديس على هذه الرؤية التي يروج لها #مشروع_نيوم وقال إنها مخالفة للشرع وعادات الناس في #السعودية

هل سيدمِّره محمد بن سلمان؟ pic.twitter.com/Ot7ny6UIIF — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) November 2, 2017

وتابع متسائلا: ” الآن لو اعترض سماحة مفتي #السعودية على غناء فرق رجالية نسائية مختلطة فيها مشاهد كهذه الصورة التي يروج لها #مشروع_نيوم هل سيدمِّره بن سلمان؟”.

الآن لو اعترض سماحة مفتي #السعودية على غناء فرق رجالية نسائية مختلطة فيها مشاهد كهذه الصورة التي يروج لها #مشروع_نيوم

هل سيدمِّره بن سلمان؟ pic.twitter.com/d7rixjb3JE — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) November 2, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” أهلا بكم إلى #السعودية الجديدة كما يخطط لها محمد بن سلمان بن عبد العزيز. نعم.. هنا في مهبط الوحي ومنبع الرسالة الإسلامية رؤية جديدة للعالم”.

أهلا بكم إلى #السعودية الجديدة كما يخطط لها محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

نعم.. هنا في مهبط الوحي ومنبع الرسالة الإسلامية رؤية جديدة للعالم: pic.twitter.com/mXu7tMHbHM — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) November 2, 2017

وكانت صورة تم نشرها ضمن حملة الترويج #مشروع_نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، بقيمة 500 مليار دولار قد اثارت جدلا واسعا في المملكة التي اعتادت الطابع الديني المحافظ، حيث أظهرت الصورةامرأة عارية الكتفين تظهر بشكل مثير على الإعلان.

كما عبر سعوديون بمواقع التواصل عن استيائهم الشديد لتبديد النظام السعودي ثروات بلادهم في مثل هذه المشاريع “الترفيهية” التي تخدم فئة محددة من المجتمع، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمملكة فضلا عن انهيار حقوق الإنسان وقمع النظام السعودي لمعارضيه بأساليب وحشية رفضتها المنظمات الدولية.

جاء ذلك في حين كشفت صحيفة “واشنطن بوست” بان المشروع الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيسمح للنساء بممارسة الرياضة بـ “حمالة الصدر”.