وجه الدبلوماسي والحقوقي القطري المقرب من الديوان الأميري، الشيخ ناصر بن حمد، مجموعة من الرسائل القوية للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا على أن أقرب الناس للشعب البحريني هم اهلهم في قطر، وذلك على إثر إصداره قرارا بفرض تأشيرة دخول على القطريين.

وقال “ابن حمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” “البحرين وقطر تربطهما علاقات خاصة في كل بيت فلماذا يتم تدميرها نتاج نزوات بعض مسؤولي دول الحصار الذين يجهلون وشائج أهل قطر والبحرين؟”.

البحرين وقطر تربطهم علاقات خاصة في كل بيت فلماذا يتم تدميرها نتاج نزوات بعض مسؤولي دول الحصار الذين يجهلون وشائج اهل قطر والبحرين ؟ https://t.co/Ht51W9h2Gr — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “ما جمع حمد بن عيسى، وحمد بن خليفة في زمن مضى أقوى من أي خلاف، وما يجمع تميم بن حمد، وحمد بن عيسى، وسلمان بن حمد، أوفى من كل خلافات وشكوك”.

ما جمع حمد بن عيسى وحمد بن خليفه في زمن مضى اقوى من اي خلاف وما يجمع تميم بن حمد وحمد بن عيسى وسلمان بن حمد اوفى من كل خلافات وشكوك https://t.co/D1taITRCnW — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

وأوضح أن “علاقات قطر والبحرين يجب أن تكون خارج مطامع السعودية وخارج طموح حكومة أبوظبي، ويجب أن تكون أقرب للكويت وعمان بعيدا عن مشاريع فاشلة”.

علاقات قطر والبحرين يجب ان تكون خارج مطامع السعودية وخارج طموح حكومة ابو ظبي ويجب ان تكون اقرب للكويت وعمان بعيد عن مشاريع فاشله https://t.co/jLNlTru3XJ — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

ووجه حديثه إلى العاهل البحريني قائلا: “الملك حمد؛ أتذكر لقاءنا بعد وفاة والدك الأمير النبيل الذي بكته كل عوائل الخليج؟ ألم تخبرني بعلاقتك الحميمية الأخوية الخاصه بالشيخ حمد بن خليفه؟”.

الملك حمد؛

أتذكرلقاؤنابعد وفاة والدك الأمير النبيل الذي بكته كل عوائل الخليج؟

ألم تخبرني بعلاقتك الحميميةالأخوية الخاصه بالشيخ حمد بن خليفه؟ https://t.co/RnRq2B87NT — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

واستدرك: “الملك حمد؛ قطر والبحرين بتوافقهما يستطيعان خلق توازن يمنع الانزلاق في مشاريع لا تأخذ في الاعتبار مصالحهم كدول ومصالح شعوبهم”.

الملك حمد ؛

قطر والبحرين بتوافقهما يستطيعان خلق توازن يمنع الانزلاق في مشاريع لا تأخذ في الاعتبار مصالحهم كدول ومصالح شعوبهم https://t.co/vUOO0kRJ74 — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

وأردف في رسائله للعاهل البحريني: “الملك حمد، أرجو بكل محبة أن تتذكر حديثنا الطويل عن وشائجك مع أهل قطر وأخوال والدتك رحمها الله في قطر، وتبتعد عن مشاريع غيرك لا يهمهم مصير بلدك”.

الملك حمد:

ارجو بكل محبه ان تتذكر حديثنا الطويل عن وشائجك مع اهل قطر وأخوال والدتك رحمها الله في قطر وتبتعد عن مشاريع غيرك لا يهمهم مصيربلدك https://t.co/cwJFjiYmza — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

وأضاف: “الملك حمد أقرب الناس لك بعد قطر أبناء عمومتك في الكويت، وهم أكثر الناس حرصا عليك وبلادك، والأفضل التنسيق معهم فلهم تجارب مع مشاريع الآخرين”.

الملك حمد

اقرب الناس لك بعد قطر أبناء عمومتك في الكويت وهم اكثر الناس حرصا عليك وبلادك والأفضل التنسيق معهم فلهم تجارب مع مشاريع الاخرين https://t.co/UnqdqB7wYR — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

واختتم رسائله قائلا: “الملك حمد، أرجو أن يحفظك الله وكل أهل البحرين وأن يعيد لحمة أهل الخليج بعيدا عن مستشاري السوء ومرتزقة الأزمات، وليلتك جميلة، وحفظك الله”.

الملك حمد

ارجو ان يحفظك الله وكل اهل البحرين وان يعيد لحمة اهل الخليج بعيدا عن مستشاري السوء ومرتزقة الأزمات وليلتك جميله وحفظك الله https://t.co/fSKi4g3UDY — N H M (@NasserIbnHamad) November 2, 2017

يشار إلى أن أن ملك البحرين أمر بتشديد إجراءات الدخول والإقامة على القادمين من قطر “كي تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بدولة قطر التي كانت البحرين، ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جراء سياساتها التي لا تخفى على الجميع”، حسب مزاعمه.

وأكد العاهل البحريني خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.