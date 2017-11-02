أثارت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية. كما رآى مغرّدون

ونشر مواطنٌ سعوديّ تغريدة له على حسابه في “تويتر”، ووجه انتقاداً لمكتبة “جرير” التي عرضت الرواية.

وقال المواطن “نواف المهدي” في تغريدته تلك: “كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟! أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح”.

السادة مكتبة جرير@JarirBookstore

كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال

أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شراءه ولكن خطأكم أفدح!! pic.twitter.com/1jFxYOmxNe — نواف المهدي (@almahdinawaf) October 31, 2017

وعلى إثر هذه التغريدة، وما أثارته الرواية من ضجةٍ كبيرة على “تويتر” في السعودية، حتّى دشّن نشطاء هاشتاغاً تصدّر الموقع بعنوان “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي”، اضطرت المكتبة لسحب الرواية بعد وضعها على رفوف كتب الأطفال.

وعقبت مكتبة “جرير” بتغريدة مع المواطن “المهدي” وقالت: “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”.

اما مغرّدو “تويتر” فقد شنّوا هجوماً حاداً على الكاتبة السعودية صاحبة الرواية، وما تضمنته من دعوة صريحةٍ للإباحية.

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

اذا كنتي يابدرية ساقطة اخلاق وتعيشي داخل دائرة التحرر الجنسي والعقدي والفكري فلا تتقيأين بذلك على المجتمع — aboaseel (@aboaseel1100) November 2, 2017

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي حسبنا الله ونعم الوكيل.الله يصبرنا على مابلاناويكفينا نحن وابنائنا ومجتمعنامن شرالفاسدين. — عمر الزهراني (@22001155Ss) November 2, 2017

ياخوفي تكون دور النشر نفسها مطلعة وعارفه محتوى الكتاب. ويكون هذ مخطط مستقبلي للإنفتاح الجنسي..العقاب لدور النشر أولى #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي — anwar abdullah (@AnwarAbdullahUS) November 2, 2017

ودكم تسحب على وجها ب السجن

وتقول أنها مثقفه ومتعلمه👊🏻

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي — 𓆩𓆪 (@FA___2) November 2, 2017

هذا تمام فكر الليبرالي ترى الصداقة عادي تكون كالزواج!والزنا مباح وحرية شخصية قاتلهم الله وفضح وجعلهم عبرة لمعتبرين! #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي — عبدالله العنقري (@Hh7h77) November 2, 2017

حسبي الله ونعم الوكيل

تريدي تفسدي بنات المملكة بكتابك الاباحي يحقيرة

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شاهد الكتاب الاباحي التعليق الاول#سَحب_كتاب_بدريه_الاباحيَ pic.twitter.com/RuWgqxJqyT — اسراء السعود (@ESrae_2018) November 2, 2017

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

السحب ما يكفي يحتاج الى شطب نهائي وغرامه وعقوبه صارمه. . — سليمان (@sli_sk) November 2, 2017

ولم يصدر عن الروائية السعودية بدرية البشر التي تُعدّ وتقدم برنامج “بدرية” على شاشة MBC، أيّ تعليق حتّى اللحظة حول الضجة التي أثيرت حول روايتها وما احتوته من فقراتٍ إباحية وخادشة للحياء.