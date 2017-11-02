قد تشهد الأيام القادمة خبر زواج نجمة هوليوود الأمريكية، أنجيلينا جولي، بعد أن بدأت في مواعدة غامضة لا يعلم زوجها السابق براد بيت شيئا عنها.

وبعد مرور عام من تقدمها بطلب للطلاق من براد بيت، فإن أنجيلينا جولي تخطط لزواجها الرابع من رجل أعمال ثري ومحب للأعمال الخيرية، بحسب تقرير من مجلة InTouch Weekly.

وذكرت المجلة في تقريرها الصادم، أن حبيب أنجيلينا جولي الجديد بريطاني الجنسية، وبدأت في مواعدته سرا منذ أوائل العام الحالي 2017.

وأفاد مصدر للمجلة، أنه في إمكان أنجيلينا جولي أن تطلع براد بيت بشأن حبيبها الجديد، ولكنها لا ترغب في هذا.

وأضاف أن أنجيلينا تتمنى أن يصاب براد بيت بدهشة، عندما تخبره بحبها الجديد، وأنها ستسعد عندما تجد أنه ليس سعيداً بهذا الخبر.

كما أكد المصدر، أن أنجيلينا جولي ترفض حتى إبلاغ أبنائها الستة بشأن زواجها الجديد، خوفاً من أن يبلغوا براد بيت به.

وكشف المصدر لمجلة InTouch Weekly، عن أن أنجيلينا جولي تفكر في أن تقيم حفل زفافها في وطنها الثاني كمبوديا، بحضور أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها.

وأشار إلى أن الزفاف سيقام في محمية برية، وسيرتدي العروسين ملابس كمبودية تقليدية، كما أنه سيتم تقديم أطباقاً شهية محلية للمدعوين.

وكانت أنجيلينا جولي قد وقعت أوراق طلاقها من براد بيت في سبتمبر 2016، بعدما ارتبطا لما يقرب من 12 عاما، بسبب وجود مشاكل وخلافات بينهما لا يمكن حلها.