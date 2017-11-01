كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن حضور عارضة الأزياء الإيطالية “كارلا ديبيلو” لمؤتمر الاستثمار الذي عقد في المملكة العربية السعودية قبل أيام تم بوساطة نجمة تلفزيون الواقع الامريكية كيم كارديشيان.

وقال مجتهد في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”العارضة كارلا ديبيلو شاركت في منتدى مستقبل الاستثمار (نيوم) ونشرت هذه الصورة في انستغرامها هل هو ياسر الرميان؟”.

العارضة كارلا ديبيلو شاركت في منتدى مستقبل الاستثمار (نيوم) ونشرت هذه الصورة في انستغرامها

هل هو ياسر الرميان؟https://t.co/pfsi74nuCD — مجتهد (@mujtahidd) October 31, 2017

واضاف في تغريدة أخرى قائلا: “بالمناسبة كارلا ديبيلو ترشحت للمنتدى بسب صداقتها مع كيم كرداشيان كارداشيان صارت واسطة عند ابن سلمان”.

بالمناسبة كارلا ديبيلو ترشحت للمنتدى بسب صداقتها مع كيم كرداشيان

كارداشيان صارت واسطة عند ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) October 31, 2017

وتابع “مجتهد” قائلا مؤكدا ومجيبا على تساؤله السابق: “نعم هو ياسر الرميان كما أكدت أريانا هافنجتون في انستغرامها الشخصي تذكير: ياسر الرميان مسؤول عن مئات المليارات في صندوق الاستثمارات العامة”.

نعم هو ياسر الرميان كما أكدت أريانا هافنجتون في انستغرامها الشخصي

تذكير: ياسر الرميان مسؤول عن مئات المليارات في صندوق الاستثمارات العامة pic.twitter.com/znsg7u3V3f — مجتهد (@mujtahidd) November 1, 2017

ويبدو أنّ العارضة كانت واحدة من كثيرين حضروا محاضرة ألقاها “الرميان” خلال فعاليات المنتدى، تحدّث فيها عن أهداف المنتدى.

ويدير الرميان صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصولاً بقيمة نحو 860 بليون ريال 230 بليون دولار.

وقد زادت شهرة عارضة الأزياء هذه عندما انتشرت صور لها مع كيم كارداشيان، وأشارت الصحافة إلى أنها صديقة مقرّبه منها.

وحتى إنها ظهرت في مناسبات مختلفة كفرد مقرّب من عائلة كيم، التي شاركتهم في بعض أعمالهم وشركاتهم، وحتى إنها كانت معهم خلف الكواليس في برنامجهم الواقعي، الذي حصلوا بعده على شهرة كبيرة، وكانت تقدّم لهم نصائح مختلفة.

وهي تدير اليوم شركة استشارية خاصة في مجال الأزياء مقرها في دبي، بعد أن كانت في لوس أنجلوس.