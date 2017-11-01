كشف المغرد السعودي الشهير “” أن حضور عارضة الأزياء الإيطالية “كارلا ديبيلو” لمؤتمر الاستثمار الذي عقد في المملكة العربية قبل أيام تم بوساطة نجمة تلفزيون الواقع الامريكية .

 

وقال مجتهد في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”العارضة كارلا ديبيلو شاركت في منتدى مستقبل الاستثمار () ونشرت هذه الصورة في انستغرامها هل هو ياسر الرميان؟”.

 

واضاف في تغريدة أخرى قائلا: “بالمناسبة كارلا ديبيلو ترشحت للمنتدى بسب صداقتها مع كيم كرداشيان كارداشيان صارت واسطة عند ابن سلمان”.

 

وتابع “مجتهد” قائلا مؤكدا ومجيبا على تساؤله السابق: “نعم هو ياسر الرميان كما أكدت أريانا هافنجتون في انستغرامها الشخصي تذكير: ياسر الرميان مسؤول عن مئات المليارات في صندوق الاستثمارات العامة”.

 

ويبدو أنّ العارضة كانت واحدة من كثيرين حضروا محاضرة ألقاها “الرميان” خلال فعاليات المنتدى، تحدّث فيها عن أهداف المنتدى.

 

ويدير الرميان صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصولاً بقيمة نحو 860 بليون ريال 230 بليون دولار.

 

وقد زادت شهرة عارضة الأزياء هذه عندما انتشرت صور لها مع كيم كارداشيان، وأشارت الصحافة إلى أنها صديقة مقرّبه منها.

 

وحتى إنها ظهرت في مناسبات مختلفة كفرد مقرّب من عائلة كيم، التي شاركتهم في بعض أعمالهم وشركاتهم، وحتى إنها كانت معهم خلف الكواليس في برنامجهم الواقعي، الذي حصلوا بعده على شهرة كبيرة، وكانت تقدّم لهم نصائح مختلفة.

 

وهي تدير اليوم شركة استشارية خاصة في مجال الأزياء مقرها في دبي، بعد أن كانت في لوس أنجلوس.