شنت كوريا الشمالية هجوماً حاداً على شخصِ الرئيس الأمركي دونالد ترامب ووصفته بـ”بالمختل عقليا ولا أمل في علاجه”، قبيل زيارته الرسمية الأولى إلى آسيا ووسط تصاعد التوتر على خلفية البرنامج النووي لبيونج يانج.

ويزور الرئيس الأمريكي آسيا في نهاية الاسبوع وقبيل وصوله هاجمت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية “الخطاب الناري اللامسؤول” من جانب “سيد القدح والذم”. وقالت “انه بحاجة ماسة للدواء لعلاج اضطرابه النفسي”.

وتشمل جولة ترامب اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفيليبين، وسيكون كل التركيز على رسالته الموجهة الى كوريا الشمالية وكيم، وتقول بيونج يانج أنها بحاجة للأسلحة النووية للدفاع عن نفسه من غزو أمريكي محتمل.

وتبادل الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون تهديدات بالحرب واهانات شخصية في الاشهر القليلة الماضية، مما يزيد القلق بشأن نزاع محتمل على شبه الجزيرة الكورية المقسمة.

وكان ترامب توعد بيونج يانج “بالنار والغضب” وتحدث عن “هدوء يسبق العاصفة”.

وقال فس خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان واشنطن “ستدمر كوريا الشمالية بالكامل” اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او حلفائها.

ووصف كيم “برجل الصواريخ” في الخطاب نفسه — اختبرت بيونج يانج صواريخ قادرة على ما يبدو على وصول معظم الاراضي الأمريكية –. وبعد ايام رد كيم بتصريحات شخصية هاجم فيها ترامب ووصفه بالعجوز المصاب بالخرف.

ونشرت الولايات المتحدة قطعا عسكرية رئيسية بينها طائرات مقاتلة وناقلات طائرات قرب شبه الجزيرة في اعقاب التجربة النووية السادسة في سبتمبر لكوريا الشمالية التي فرضت عليها الامم المتحدة مجموعة ثامنة من العقوبات.

ووصفت وكالة الانباء الكورية الشمالية المركزية العقوبات بأنها “جهود يائسة” ستثبت عدم فعاليتها، كما رأت ان خطاب ترامب العدائي هو “اعراض تشنج هستيري”.

وقالت مساء الثلاثاء أن ترامب “كشف للعالم عن طبيعته الحقيقة كشخص مهووس بالحرب النووية وتم تشخيص حالته على انه مختل عقلى لا امل في علاجه”.