ألقى عناصر الأمن المغربي، القبضَ على ثلاثة سعوديين، ومغربيتين، كانوا بصدد إقامة حفل جنسي جماعي، في إحدى الشقق المفروشة في المنتجع السياحي “مارينا”.

وأفاد مصدر مطلع لموقع ”اليوم 24″ أن أحد السكان أبلغ عن وجود حفل صاخب في الشقة المذكورة، فتحركت فرقة أمنية نحو الموقع وأثناء المداهمة وجدت السلطات الأمنية الشبان الثلاثة، والفتاتين في أوضاع مخلة بالآداب العامة، حيث كانوا مجردين من ملابسهم، وهم في حالة سُكْر، وكانوا بصدد إقامة حفل جنسي جماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن السعوديين الثلاث يشتغلون في قطاع الوظيفة العمومية في بلدهم.

يذكر أن الجميع اقتيدوا إلى الدائرة الأمنية السادسة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بتقديمهم للعدالة.