شن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شاكر زلوم هجوما عنيفا على “آل سعود”، وذلك على إثر هجوم للتحالف صباح اليوم الأربعاء على سوق “علاف” بمديرية سحار وأدى لمقتل 21 شخصا.

وقال “زلوم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شلت اياديهم وعجل الله أمر كنسهم من جزيرة العرب , للشهداء الرحمة ولآل سعود اللعنات الى يوم يبعثون”.

شلت اياديهم وعجل الله أمر كنسهم من جزيرة العرب , للشهداء الرحمة ولآل سعود اللعنات الى يوم يبعثون https://t.co/0lcTV9OSTg — shaker zalloum (@shakerrzalloum) November 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “استهداف الأبرياء هو أسلوب الجبناء الأنذال , جبناء يهربون من ميادين النزال و يقصفون من السماء الأطفال و النساء ,مجزرة #صعدة اليوم مثال”.

استهداف الأبرياء هو أسلوب الجبناء الأنذال , جبناء يهربون من ميادين النزال و يقصفون من السماء الأطفال و النساء ,مجزرة #صعدة اليوم مثال — shaker zalloum (@shakerrzalloum) November 1, 2017

وتابع “زلوم” هجومه قائلا: “قتل العربي عقيدة ودين لدى مملكة الشياطين الوهابية,إستهداف الأبرياء هو كل ما تبقى لمملكة الأشقياء فعله في اليمن, سيكسر قرن الشيطان في الرياض”.

قتل العربي عقيدة ودين لدى مملكة الشياطين الوهابية,إستهداف الأبرياء هو كل ما تبقى لمملكة الأشقياء فعله في اليمن, سيكسر قرن الشيطان في الرياض — shaker zalloum (@shakerrzalloum) November 1, 2017

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن مصدر مسؤول في مكتب الصحة الخاضع لسيطرة الحوثيين، الأربعاء، بمقتل 21 مدنيا وإصابة تسعة آخرين، في قصف لمقاتلات التحالف العربي على محافظة صعدة (242 كلم شمال صنعاء).

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه،إن مقاتلات التحالف شنت فجر اليوم غارات جوية على محلات تجارية وفندق في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة، ما أسفر عن مقتل 21 مدنياً وإصابة تسعة آخرين.

وأوضح المصدر أن تلك الحصيلة أولية، ولا تزال عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا مستمرة.

ولم يصدر بعد أي تعليق عن قوات التحالف العربي بشأن القصف.