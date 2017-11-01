في واقعة غريبة وغير متوقعة، أقدمت مذيعة سعودية وعلى الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامجها التلفزيوني، بحلق شعرها تضامنا مع مرضى .

 

وبحسب الفيديو، فقد  قامت الاختصاصية النفسية والمذيعة ، بـ”حلق” شعرها على الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامج “سيدتي” على قناة خليجية، مساء الثلاثاء، وذلك في إطار مكافحة سرطان .

 

وقبل خروجها على الهواء مباشرة، دعت أميمة التميمي، متابعيها على موقع التدوين المصغر “تويتر” إلى مشاهدة حلقتها، قائلة: “انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي”، مؤكدة أنها تكلمت كثيراً عن مرض سرطان الثدي، دون إنصات، ما دفعها للقيام بهذا السلوك غير المسبوق.

وفور قيام المذيعة السعودية بالتخلي عن شعرها، قامت زميلتها في البرنامج عبير الوعل بالبكاء تضامناً معها في مشهد مؤثر.

 

يشار إلى أن أميمة التميمي قد أصيبت قبل ست سنوات بسرطان الثدي قبل ان تشفى منه.