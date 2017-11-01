في واقعة غريبة وغير متوقعة، أقدمت مذيعة سعودية وعلى الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامجها التلفزيوني، بحلق شعرها تضامنا مع مرضى السرطان.

وبحسب الفيديو، فقد قامت الاختصاصية النفسية والمذيعة السعودية أميمة التميمي، بـ”حلق” شعرها على الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامج “سيدتي” على قناة خليجية، مساء الثلاثاء، وذلك في إطار مكافحة سرطان الثدي.

وقبل خروجها على الهواء مباشرة، دعت أميمة التميمي، متابعيها على موقع التدوين المصغر “تويتر” إلى مشاهدة حلقتها، قائلة: “انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي”، مؤكدة أنها تكلمت كثيراً عن مرض سرطان الثدي، دون إنصات، ما دفعها للقيام بهذا السلوك غير المسبوق.

انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي🎀🌸

Watch tonight's… https://t.co/bEFSB2Ykpz — Omayma Altamimi (@AltamimiOmayma) October 31, 2017

وفور قيام المذيعة السعودية بالتخلي عن شعرها، قامت زميلتها في البرنامج عبير الوعل بالبكاء تضامناً معها في مشهد مؤثر.

يشار إلى أن أميمة التميمي قد أصيبت قبل ست سنوات بسرطان الثدي قبل ان تشفى منه.