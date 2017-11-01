بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي اعتبر فيها أن اغتصاب الفتيات اللاتي يرتدين ملابس كاشفة لأجزاء من أجسادهن “واجب قومي”، والتحرش بهن “واجب وطني”، تصدر المحامي المصري نبيل الوحش عناوين العديد من الصحف الغربية.

صحيفة “اندبندنت” البريطانية سلطت الضوء على تصريحات الوحش التي أدلى بها في برنامج يذاع على الهواء، في تقرير بعنوان “محامي مصري يقول: اغتصاب الفتيات اللاتي يرتدين الجينز الممزق واجب وطني”.

وقالت الصحيفة إن محاميا مصريا أثار غضبا لقوله إن التحرش واغتصاب الفتيات اللاتي يرتدين ملابس كاشفة مثل الجينز الممزق واجب وطني.

وأضافت :” تصريحات الوحش أثارت الغضب في أنحاء البلاد، وأعلن المجلس القومي للمرأة أنه يعتزم تقديم شكوى ضد القناة التلفزيونية، كما وجه نداء إلى وسائل الإعلام بالامتناع عن توفير منبر للأفراد الذين يبدون تعليقات مهيجة تحرض على العنف ضد المرأة”.

صحيفة “ميرو” البريطانية اهتمت هي الأخرى بتصريحات الوحش، حيث نشرت تقريرا اليوم بعنوان ” محام مصري يقول إنه جزء من الواجب الوطني ان تغتصب النساء المرتديات للجينز الممزق”.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن ما قاله الوحش بشأن اغتصاب الفتيات المرتديات للملابس الممزقة “أمر لا يصدق”.

ونقلت الصحيفة بعد تصريحات الوحش التي جاء فيها :” يجب على الفتيات احترام أنفسهن حتى يحترمهن الآخرون، حماية الأخلاق هو أكثر أهمية من حماية الحدود”.

موقع “يورو نيوز” اهتم هو الآخر بتصريحات الوحش الغريبة، حيث نشر تقريرا عنوان مشابه للسابقة، روى فيه تفاصيل الواقعة التي صدرت فيها التصريحات، كما أشار لردود الفعل الغاضبة.

من جانبها نشرت صحيفة” إكسبريس” البريطانية تقريرا حول تصريحات الوحش، وما أثارته من ردود فعل غاضبة، وذلك في سياق ما تم الكشف عنه مؤخرا من وقائع تحرش تعرضت لها موظفات في مجلس العموم البريطاني من قبل بعض أعضاء المجلس.

وكان الوحش قال في برنامج “انفراد” الذي يذاع على قناة العاصمة قبل أيام :”«البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس إنها تعاكسها ولابسة بنطلون مقطع؛ اغتصابها واجب قومي، والتحرش بها واجب وطني».

وردا على هذه التصريحات التي أثارت غضب الكثيرين تقدم محام آخر الأحد الماضي، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام ضد الوحش؛ يتهمه بالتحريض على التحرش والاغتصاب، بحسب تقارير إعلامية.