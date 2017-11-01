في مفاجأة جديدة تكشف السبب وراء تعيين سعود القحطاني مستشارا لـ ابن سلمان وقربه من دوائر النظام، قال حساب “ويكليكس الخليج” المعني بالشؤون السياسية في المنطقة إن “القحطاني” كان مكلف من “ابن سلمان” بالتجسس على حياة الأمير محمد بن نايف الخاصة.

ودون “ويكليكس الخليج” في تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ولاقت انتشارا واسعا:”المستشار فى الديوان الملكي”سعود القحطاني”كان يتجسس على الحياة الشخصية الخاصة بالأمير/محمد بن نايف، لهذا تم تقريبه من ولى العهد محمد بن سلمان”

المستشار فى الديوان الملكي"سعود القحطاني"كان يتجسس على الحياة الشخصية الخاصة بالأمير/محمد بن نايف، لهذا تم تقريبه من ولى العهد محمد بن سلمان pic.twitter.com/cW1vdyQOTG — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) October 31, 2017

وأكد عدد من النشطاء صحة هذه المعلومات مستدلين بالمشهد الحالي على الساحة السعودية، ونفوذ “القحطاني” وسلطاته الواسعة التي اكتسبها فجأة رغم أنه لا يمتلك أي شيء أو صفة تؤهله لهذا الموقع.

وكان حساب “ويكليكس الخليج” قد أكد أيضا أن سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، هو من حرض الملك سلمان على الأمير عبدالعزيز بن فهد حتى تم احتجازه من قبل “محمد بن سلمان” في ظروف غامضة.

ونقل الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر خاصة بين الخليجيين، وفقا لما رصده (وطن) بتاريخ 29 سبتمبر الماضي ما نصه:”المستشار فى الديوان الملكي “سعود القحطاني” هو وراء تحريض الملك سلمان على الأمير”عبدالعزيز بن فهد” و هو وراء منعه من التغريد”.

واشتهر سعود القحطاني عند خصومه وعلى مواقع التواصل باسم “دليم”، وهو اسم يطلق في الخليج على الخادم الذي يسند له سيده الأعمال القذرة.