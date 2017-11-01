وجه الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي سخرية شديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الهجوم الإلكتروني عليه بسبب تصريحاته الاخيرة، معتبرا أعظم انجازات “السيسي” هي لجانه الإلكترونية الشرسة، على حد قوله.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لعل أعظم إنجاز حققه فخامة الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي أن لديه خلية إلكترونية شرسة”.

لعل أعظم إنجاز حققه فخامة الرئيس السيسي ان لديه خلية الكترونية شرسة . pic.twitter.com/xil2N5Rdy8 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان جمال خاشقجي، قد أكد أإن شيك بمبلغ 4 مليار دولار، سيحل الأزمة الخليجية، مؤكدا بأن مصرهي جوهر الخلاف.

وقال “خاشقجي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة الخليج، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين السعودية، وقطر، بل تدور حول مصر.

ولم يستبعد خاشقجي، أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.

وقال خاشقجي، إن الأزمة الخليجية أدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي، ولم يكن السعوديون بحاجة لها.

وفي سياق آخر، وبالمقابلة ذاتها، قال خاشقجي إن علاقته لم تقطع مع السعودية ومع المسؤولين فيها، لكنه اختار المغادرة الى الولايات المتحدة لأنه منع من الكتابة والتغريد في بلده.

وتابع أنه يكتب في الصحف الغربية لأن مساحة الحرية مكفولة له خارج السعودية.

وتمنى خاشقجي أن تنتهي أجواء التخويف والاعتقالات والتهديد التي انتشرت في السعودية مؤخرا، وأن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها قبل ستة شهور.

فيديو| جمال خاشقجي: لو قام الشيخ تميم غداً بزيارة للقاهرة و معه شيك بـ 4 مليار دولار لتنتهي هذه الأزمة بالكامل pic.twitter.com/JiHTlWYA8N — حياد (@7eyad) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بزعم دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.