في جريمة غير أخلاقية تكشف حجم الإهمال الذي يضرب منظومة التعليم في مصر، اغتصب مدير مدرسةٍ خاصة بمنطقة النزهة، 3 أطفال، بينما أمر وكيل النيابة بحجز المدير على ذمة التحريات، وعرض الأطفال على الطب الشرعي.

وكشف عدد من الأولياء الأمور، تفاصيل اتهام صاحب المدرسة باغتصاب 3 تلاميذ، حيث لاحظ ولي أمر تغيرا في سلوك ابنه، وهو طفل بمرحلة رياض الأطفال، وبعد التواصل مع أولياء الأمور بنفس فصل الطالب، تبين وجود نفس المشكلة عند اثنين من الطلاب.

وأضاف أولياء الأمور أن الأطفال الثلاثة أكدوا أن صاحب المدرسة اصطحبهم لمكتبه، وأغلق الباب لتعليمهم لعبة الكارتيه، وطالبهم بخلع ملابسهم وتعدى عليهم، موضحين أن المدرسة أنكرت الواقعة ودافعت عن المتهم.

وقرر أولياء الأمور عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة لحين انتهاء التحقيقات فى الواقعة، وطالبوا بإعلان نتيجة التحقيقات ومحاسبة المسئول عن الواقعة.

ومن جانبه، قال يحيى حسين، مدير إدارة النزهة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إذا ثبتت واقعة تعرض 3 طلاب بمدرسة خاصة للاغتصاب سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

واتهم أولياء الأمور إدارة المدرسة بالإهمال، وتم تحرير محضر بوقائع الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستدعاء المتهم إلى النيابة.