مع استمرار تعرض المواقع الحكومية السعودي لهجمات إلكترونية عنيفة من الخارج، بهدف سرقة معلومات خاصة وحساسة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بإنشاء “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسأ لمجلس إدارتها.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” عن “العيبان” فإن الهيئة ” ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني ، الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات”.

وأوضح بأن ” الهيئة ستضع على رأس أولوياتها استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها ، وبناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني للإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة”، على حد قوله.

من جانبهم، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة الهاشتاجات الاكثر تداولا على موقع “تويتر”، مشيدين بصدور مثل هذا القرار وأهميته في ظل العصر التكنولوجي الحالي، مشيرين لدوره في حفظ أمن ومستقبل المملكة.

#الهييه_الوطنيه_للامن_السيبراني

سوف تصبح حكاية نرويها للأجيال وسوف نقول لهم من أسباب هذا الأمن السائد الذي تعيشونه اليوم هوبسبب ذاك القرار — إعلامي/ هلال الظويهر (@halal99991) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

الأمن السيبراني “CyberSecurity” هو أمن المعلومات والأنظمة، وهي ركيزة أساسية لأمن الدول اليوم

مبارك لنا تدشين #الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني pic.twitter.com/qD5S0OaP0X — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

مع التحول للحكومةالالكترونية بات #الأمن_السيبراني ضرورةلحماية قواعد بيانات الجهات الحكومية والشركات والأفراد#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني — مشهور الحنتوشي (@Dr_Mashhor) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

لقد بات الأمن السيبراني يشكل جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية،أصبحوا يصنفون مسائل الدفاع السيبراني كأولوية في سياساتهم الدفاعية

يتبع — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

إنشاء هيئة وطنية ب #امر_ملكي تعنى ب #الأمن_السيبراني خطوة موفقة للغاية من قيادتنا التي درست الواقع بعناية، ووضعت اللبنات لإستشراف المستقبل. pic.twitter.com/tgR1exm3MW — عبدالوهاب القحطاني (@wahab_algahtani) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان خبير سعودي في الأمن المعلوماتي، قد كشف عن تعرض بلاده لنحو 60 مليون هجوم إلكتروني، خلال عام واحد، لتكون بذلك من أكثر بلدان العالم المستهدفة.

وأوضح الخبير الأمني، محمد أمين، أن السعودية تتعرض لهجمات إلكترونية مكثفة بسبب دورها المميز في المنطقة، أمنيا وسياسيا وماديا، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ.

وتأتي القطاعات الحكومية السعودية في صدارة الاستهداف، ويدخل ضمنها النفط والغاز والبنوك والغاز والبنوك وقطاع الاتصالات.

ويشكل ارتباط الأجهزة الصناعة للنفط والغاز وتحلية المياه بالانترنت، هاجسا أمنيا في منطقة الخليج بعد تسجيل أكثر من حادثة اختراق حول العالم لمنشآت تجري التحكم فيها عن بعد.

وقال أمين إن هناك ضرورة للتركيز على حماية تلك المنشآت، فضلا عن تحصين البنوك، لاسيما أن قراصنة نجحوا ببعض البلدان في سرقة مبالغ كبيرة.