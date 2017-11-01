في واقعة تفضح مدى تدني أخلاق خلايا السيسي الإلكترونية والشخصيات الداعمة له، شن رجل الأعمال المصري الهارب أشرف السعد هجوما حادا (شمل ألفاظ نابية) على الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي إثر تصريحاته الأخيرة عن السيسي والنظام المصري.

وعن تصريحات “خاشقجي” التي قال فيها بأن “شيك يحمله أمير قطر بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر كفيل بحل الأزمة الخليجية”، قال “السعد” في تغريدة له بتويتر مهاجما “خاشقجي”:”هو #جمال_خاشقجي ده عبيط ؟ده بيقول ممكن امير #قطر يكسر عين #مصر باربعة مليار كان نفسي اكتب حاجة غير عبيط بس اتكسفت عشان عيب فيه ستات عالصفحة”

هو #جمال_خاشقجي ده عبيط ؟ده بيقول ممكن امير #قطر يكسر عين #مصر باربعة مليار

كان نفسي اكتب حاجة غير عبيط بس اتكسفت

عشان عيب فيه ستات عالصفحة pic.twitter.com/BZQCFt6EEF — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 30, 2017

واستمر “السعد” في هجومه على الكاتب السعودي بكلمات وألفاظ نابية تعكس أخلاق لجان السيسي الإلكترونية والتجائهم للسب والإساءة لعدم قدرتهم على الرد أو مواجهة الحجة بالحجة.

انتى ياحمارة انتى بتقولى تشترى #مصر بفلوس ياطورة انتى نسيتى لما كنتى هاتجوعى وتاكلي كلاب ميتة لولا مصر بعتتلك فلوس ياطورة ايام رمادة pic.twitter.com/4SFCZG9bR3 — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 31, 2017

انتى ياطورة انتى جاية هنا اشتغلي ايه انتى مش كنتى بتمسحى جوخ فى سعودية وبعدين طردوكى عشان مسحتى جوخ فى #قطر وجاية هنا امسحي جوخ لفالد رجب pic.twitter.com/LRiLbcT31h — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 31, 2017

ووجه “خاشقجي” بالأمس، ردا على تلك الإساءات، وذلك على إثر الهجوم الإلكتروني عليه بسبب تصريحاته الاخيرة، معتبرا أعظم انجازات “السيسي” هي لجانه الإلكترونية الشرسة، على حد قوله.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لعل أعظم إنجاز حققه فخامة الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي أن لديه خلية إلكترونية شرسة”.

وكان “خاشقجي” قد صرح في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن أمير قطر، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة الخليج، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين السعودية، وقطر، بل تدور حول مصر.

ولم يستبعد “خاشقجي” في تصريحاته لـ”بي بي سي” أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.

مضيفا أن الأزمة الخليجية أدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي، ولم يكن السعوديون بحاجة لها.