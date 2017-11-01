اتهمت الكاتبة البحرينية الكاتب السعودي المعروف ، ببيع كرامته من أجل العودة للأضواء.. حسب وصفها، ما دفع الأخير للرد عليها بتغريدة نارية لما يقابلها رد.

 

وتعليقا على تصريحات “خاشقجي” التي قال فيها لقناة “BBC”،  إن “شيك يحمله أمير بقيمة 4 مليارات دولار إلى كفيل بحل الأزمة الخليجية”، شنت “الشاعر” هجومها على الكاتب السعودي في تغريدة رصدتها (وطن) قائلة:”خاشقجي ان بعت كرامتك للعودة للاضواء فهو شأنك لكن لا تبيع ما لا تملكه كرامة و تلك امور لا تشترى و لا تباع”

 

ليباغتها “خاشقجي” برد قوي لم تتوقعه في تغريدة أسفل منشورها:”صدقت سيدة سوسن، الكرامة لا تشترى ولا تباع ، وانما نعيشها بموقف صادق شجاع وهناك من لا يستطيع ذلك ، فيعذر ان سكت وتوارى .”

 

 

وكان “خاشقجي” قد صرح  في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن ، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة ، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين ، وقطر، بل تدور حول مصر.

 

ولم يستبعد “خاشقجي” في تصريحاته لـ”بي بي سي” أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.