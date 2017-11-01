اتهمت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، ببيع كرامته من أجل العودة للأضواء.. حسب وصفها، ما دفع الأخير للرد عليها بتغريدة نارية لما يقابلها رد.

وتعليقا على تصريحات “خاشقجي” التي قال فيها لقناة “BBC”، إن “شيك يحمله أمير قطر بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر كفيل بحل الأزمة الخليجية”، شنت “الشاعر” هجومها على الكاتب السعودي في تغريدة رصدتها (وطن) قائلة:”خاشقجي ان بعت كرامتك للعودة للاضواء فهو شأنك لكن لا تبيع ما لا تملكه كرامة مصر و البحرين تلك امور لا تشترى و لا تباع”

خاشقجي ان بعت كرامتك للعودة للاضواء فهو شأنك لكن لا تبيع ما لا تملكه كرامة مصر و البحرين تلك امور لا تشترى و لا تباع pic.twitter.com/9zVQu1I2C7 — سوسن الشاعر (@sawsanalshaer) October 31, 2017

ليباغتها “خاشقجي” برد قوي لم تتوقعه في تغريدة أسفل منشورها:”صدقت سيدة سوسن، الكرامة لا تشترى ولا تباع ، وانما نعيشها بموقف صادق شجاع وهناك من لا يستطيع ذلك ، فيعذر ان سكت وتوارى .”

صدقت سيدة سوسن ، الكرامة لا تشترى ولا تباع ، وانما نعيشها بموقف صادق شجاع وهناك من لا يستطيع ذلك ، فيعذر ان سكت وتوارى . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 31, 2017

وكان “خاشقجي” قد صرح في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن أمير قطر، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة الخليج، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين السعودية، وقطر، بل تدور حول مصر.

ولم يستبعد “خاشقجي” في تصريحاته لـ”بي بي سي” أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.