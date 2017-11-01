تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد للداعية المصري المثير للجدل عمرو خالد وهو يدافع عن نفسه باستجداء الناس الدخول لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمر خالد هذه المرة من داخل مقر الصحيفة المخابراتية “اليوم السابع” في لقاء مع قراء الصحيفة عبر الفيديو وهو يجيب على أسئلة القراء.

وقال في الفيديو موجها حديثه لأحد المتسائلين: “لأ أنا شغال جامد جدا بس شغال “الفيسبوك وتويتر” على السوشيال ميديا”، ليضيف: “أنا ببني جامد أرجوك ادخل تابع”.

وتابع موجها حديثه للمتسائل: “لأ حرام تظلمني أنا شغال جامد جدا..انا ببذل مجهود رهيب ليل ونهار على الصفحة في الفيسبوك وبجاوب على الناس”.

المهرج عمرو خالد في إصدار جديد 🤣 pic.twitter.com/vsHLZbATRU — نحو الحرية (@hureyaksa) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي وقت سابق، واجه الداعية عمرو خالد الذي أدى مناسك الحج هذا العام، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعًا مصورًا أمام الكعبة، ظهر فيه على البث المباشر عبر “فيسبوك” خص فيه متابعي صفحته بالدعاء.

وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.

وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا الكعبة قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.