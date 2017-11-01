نعى نجم منتخب مصر السابق الكابتن الكبير محمد أبو تريكة، حسين عفيفي كبير مشجعي النادي الأهلي والذي اشتهر طيلة حياته بلقب “عم حسين”.

ودون “أبو تريكة” في “بوست” نشره عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”:”عّم حسين رمز من رموز جماهير الاهلي العظيمة كان وراء الاهلي في كل مكان رحمة الله عليك واسكنك الله فسيح جناته”

ولاقت تدوينة “أبو تريكة” تفاعلا واسعا من قبل النشطاء حيث تفاعل معها أكثر من 60 ألف متابع لنجم الأهلي.

يشار إلى أن حالة من الحزن خيمت على جماهير الأهلي، اليوم الأربعاء، بعد رحيل حسين عفيفي الشهير بـ”عم حسين” كبير مشجعى النادي الأهلي، بعد رحلة صراع مع المرض.

ونعى النادى الأهلي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة “عفيفي” كبير مشجعى النادي في بيان نشرته صفحة النادي الرسمية على “فيس بوك”.

ويعد حسين عفيفي من أكبر مشجعي الأهلي منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كان دائم الحضور فى المباريات والتدريبات من أجل مساندة فريق الكرة والفرق الجماعية بالنادي.

وبدأ عفيفي تشجيع الأهلي منذ الخمسينيات وجمعته علاقات قوية مع نجوم الأهلي مثل مختار التتش ورفعت الفناجيلي وصالح سليم وعادل هيكل، عرف حسين عفيفي بانتمائه للنادي الأهلي، حيث كان يردد دائمًا «مدرجات الدرجة الثالثة بيتي وقعدتي، كنت ببات فى المدرج بالثلاثة أيام حبًا فى النادي الأهلي».

وتعد أشهر المباريات التى لا تنسى لعم حسين مباراة الأهلي والزمالك التى فاز فيها الأحمر 6-1 والتى قال عنها أكثر من مرة «المدرج كان بيولع نار بعد كل هدف للأهلي، لن أنسى أبدًا هذه المباراة».

وربما كانت اللحظة الأسعد لعم حسين هى رؤيته لجماهير الأهلي وهى تكرمه بلافتة كبيرة فى الصالة المغطاة للأهلي، قبل سنوات، ليتأكد أن قصة حبه وعشقه لكيان الأهلي ستظل عالقة فى أذهان الأجيال من بعده.

وفى آخر ظهور إعلامي له، على قناة الأهلي خلال يناير الماضي، وجه عم حسين رسالة للمسئولين فى الأهلي باكيًا «أتمنى يبصوا لي شوية».