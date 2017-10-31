في رفض لـ”انفتاحية” ولي العهد السعودي على العالم الخارجي وتقليد الغرب، رفضت المطربة السعودية المعروفة “وعد” الاحتفال بعيد “القديسين” أو عيد “الهالوين” كما يطلق عليه.

وعبر حسابها بـ Snapchat قالت المطربة ومصممة الأزياء السعودية “وعد” لإتها ترفض الاحتفال بالـ “الهالوين”، مضيفة أنه “عيد خاص بالمسيحيين”، عكس احتفالات رأس السنة.

وحذرت “وعد” في الفيديو الذي ظهرت فيه مغطاة الوجه بمؤثر بصري على شكل أسد، الأجيال القادمة من الاحتفال بعيد “الهالوين”، والذي وصفته بـ “الظاهرة السلبية”، وأن يتوقفوا عن تقليد الأجانب، لأن كل مجتمع له طقوسه الدينية، والمغايرة من مجتمع لآخر.

واندهشت وعد من كمية الاحتفالات والحفلات التي تقام في دول الخليج بمناسبة “الهالوين”.

ويرى البعض أن مثل هذه التصريحات قد تغضب “ابن سلمان”، لأنها تخالف رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 والتي وعد فيها مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

ذلك فضلا عن تقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة.