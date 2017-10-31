موجة من الغضب العارم سيطرت على النشطاء السعوديين بموقع التواصل “تويتر”، بعد تداول غلاف صحيفة سعودية احتوى على صور مثيرة لنساء بدون حجاب الأمر الذي لم يحدث من قبل في المملكة ذات التقاليد الدينية المحافظة.

غلاف صحيفة “الرياضي” السعودية المشهورة، أشعل غضب السعوديين بعد ظهور هذه الصور عليه بمناسبة قرار هيئة الرياضة السعودية السماح للمرأة بدخول الملاعب.

وعبر البعض عن تخوفهم الشديد من مستقبل البلاد في ظل سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، التي فتحت الباب على مصراعيه للتيارات العلمانية التي أخيرا وجدت فرصتها لنشر “الفجور والانحلال” بدعوى التحرر والانفتاحية وبدعم من “ابن سلمان” نفسه.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، مساء أول أمس الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.