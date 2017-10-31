نشرت وحدة الإعلام الحربي التابعة للحوثيين مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق جماعة أنصار الله صاروخا باليستيا على ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد أعلنت أنها طبقت مساء الاثنين صاروخا بالستيا على معسكر للجيش السعودي في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، مؤكدة أنه خلف “خسائر كبيرة”، بينما ذكر الجانب السعودي أن مقذوفات سقطت على بعض المناطق في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري موال للحوثيين أن صاروخا من نوع “قاهر أم 2” استهدف معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير، وأصاب هدفه بدقة مخلفا خسائر كبيرة، على حد قوله.

وأضاف أن إطلاق الصاروخ “يأتي ردا على استمرار جرائم العدوان السعودي (قوات التحالف العربي) وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب اليمني”.

من جهته، قال الدفاع المدني في السعودية إن مقذوفات عسكرية سقطت من داخل الأراضي اليمنية على مناطق فينجران.

وأعلنت جماعة الحوثي الجمعة إطلاق صاروخ بالستي من الطراز نفسه على مخازن الجيش السعودي في منطقة “بير عسكر” بنجران (جنوب)، وأنه أصاب هدفه بدقة.