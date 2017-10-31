فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جملة من العقوبات على أندية الأهلي والهلال السعوديين، والعين الإماراتي، وذلك على خلفية رفضها إجراء المقابلات الصحافية مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي فرض غرامات مالية على الأندية تلك عقب اجتماعها الذي عقد في كوالالمبور، بسبب عدم إتاحة لاعبيها من أجل إجراء المقابلات بعد مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، ما يعتبر مخالفا لقوانين وتعليمات المسابقة الآسيوية..

ورفضت الأندية السعودية والإماراتية إجراء لاعبيها للقاءات الصحافية مع الشبكة الحصرية الناقلة لمسابقة دوري أبطال آسيا، بحجة مقاطعة دول الحصار لقطر لتتعرض الأندية الثلاثة لعقوبة مالية لعدم احترامها حقوق وسائل الإعلام، وتحديداً قناة “بي إن سبورتس” القطرية.

وامتنع لاعبو تلك الأندية عن الظهور على شاشة “بي إن سبورتس” التي سبق وأن تعرض مراسلوها للعديد من المضايقات، خاصة في المباريات التي احتضنتها السعودية والإمارات، اللتان تفرضان حصارا على دولة قطر منذ خمسة أشهر، وقد سبق أن عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم السعودية عبر تغريمها أيضا مبلغا ماليا قدره 7700 دولار أميركي وتوجيه إنذار لمنعها اللاعبين في الظهور تلفزيونيا مع “بي إن سبورتس”.