قُتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة، في عمليتي دهس وإطلاق نار بالقرب من مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن شرطة نيويورك قولها، في تغريدة على موقع “تويتر”، إنها ألقت القبض على شخص بعد الحادثة، مشتبه في علاقته بالهجوم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هناك عدداً من القتلى والجرحى، لتؤكد قنوات تلفزة محلية سقوط ستة قتلى على الأقل وجرْح 15 آخرين.

Video shows blocked off West Side Highway in New York City after incident in lower Manhattan pic.twitter.com/BxuiKtlx4N

— NBC News (@NBCNews) October 31, 2017