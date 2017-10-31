نشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول عملية القضاء على “إرهابيي الواحات”.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد هاجمت القوات الجوية، بناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التى قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم.

وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من “العناصر الإرهابية”.

وأشار الفيديو إلى أن القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر رفيعة المستوى إن القوات المسلحة المصرية تمكنت من تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس، الذى كان مختفياً منذ الحادث الإرهابي الذي شهده طريق الواحات البحرية جنوبي محافظة الجيزة في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأكدت أسرة النقيب محمد الحايس أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية، يؤكد عودة نجلهم، المختطف من قبل الإرهابيين فى حادث الواحات الإرهابي.

وأشار أفراد أسرة النقيب إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من إصابة في ساقه.

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تمكنت القوات المسلحة المصرية من تحرير النقيب محمد الحايس، وعثرت عليه مصاباً في ساقه على حدودنا الغربية مع ليبيا، كما تمكنت القوات من تصفية عدد من الإرهابيين، يُرجح أنهم متورطون في حادث الواحات.