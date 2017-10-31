طالبت سيدة مصرية تشكو من إدمان زوجها للعادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، الدكتورة نادية عمارة مقدمة برنامج “قلوب عامرة” على قناة “ON E” بإيجاد حل لها.

وتقول السيدة المصرية التي عرفت نفسها باسم “زينب” في اتصال هاتفي أجرته بالبرنامج، إنها متزوجة منذ 4 سنوات ولديها طفل بعمر سنة، مضيفة أن زوجها يفتعل معها المشاكل منذ بداية زواجهما، واكتشفت أيضا أنه مدمن للعادة السرية والأفلام الإباحية منذ 25 عاما إضافة إلى بخله وأنه لا ينفق عليها ولا على ولدها وتعتمد على أبيها منذ زواجهم إلى الآن.

وتابعت “زينب”: “وهو مقصر في حقوقي الزوجية رغم أنني لم أقصر في أي حق من حقوقه بل عرضت عليه أن أعالجه من إدمانه لهذه العادات السيئة على نفقتي الخاصة”.

وأوضحت المتصلة أن زوجها يطلب منها التنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق والخلاص منه بعد وصولها معه لطريق مسدود.