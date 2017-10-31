عاقبت محكمة مصرية، المذيعة دعاء صلاح، بالسجن لثلاث سنوات، بعد دعوى قضائية رفعها ضدّها المحامي أشرف ناجي واتهمها بالتحريض على الفسق، وارتكاب فعل خادش للحياء، والعمل على هدم قيم المجتمع.

وكانت دعاء صلاح تسببت في إثارة الجدل بعد ظهورها بـ”بطن منتفخة” في حلقة بعنوان “سنغل ماذر” (الأم العازبة) يوم 28 تموز/يوليو 2017، وفيها استضافت عددًا من رجال الدين، لمعرفة رأيهم في فكرة “الأم العازبة”.

وذكرت وسائل إعلامٍ مصرية أنّ المحكمة ألزمت المذيعة دعاء صلاح بدفع كفالة مالية، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

جديرٌ بالذكر أن نقابة الإعلاميين المصريين في حينه قررت وقف الإعلامية بقناة “النهار” دعاء صلاح عن العمل 3 أشهر لظهورها في برنامجها “دودو شو” بملابس غير لائقة، وكأنها حامل.

وكانت الإعلامية قد أعلنت خلال تلك الحلقة أن بإمكان المرأة أن تكون “Single Mother”، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان.

النقابة من جانبها اعتبرت تلك الدعوة تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً لما تحمل من أفكار غير أخلاقية وغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية.